Das Ende der Borelly-Grotte soll im Mai beginnen

Im Frühling 2020 soll von der Unterführung nichts mehr zu sehen sein. Bisher versperren Bauzäune und Spanplatten noch den ehemaligen Zugang. © Prosswitz

Mannheim.Noch vor zwei Jahren stand sie offen, konnte man durch sie hindurchgehen – war man denn mutig genug. Sie gehörte eher zu Mannheims dunklen Seiten. Seit September 2016 ist sie dicht. Wenn auch provisorisch: Spanplatten versperren seither den Zugang zur Borelly-Grotte, der Unterführung am Hauptbahnhof, die offiziell Kaiserring-Passage heißt. Was daraus wird, entscheidet die Stadt am 13. März

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4173 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018