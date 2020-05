Das erste „Klein-Amerika“ entsteht in Feudenheim

Zäune und Stacheldraht mitten in Feudenheim – heute unvorstellbar, doch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Realität. Viele Wohnungen im Westen des Stadtteils werden für amerikanische Soldaten beschlagnahmt und hier ein eigenes Viertel, offiziell „Residential Area“ und inoffiziell „Klein-Amerika“ genannt, eingerichtet.

Es ist der 28. März, als nachmittags die ersten Amerikaner Feudenheim erreichen. Sofort gilt eine Ausgangssperre, Soldaten patrouillieren durch den Ort, durchsuchen die Wohnungen nach Waffen. Feldküchen werden eröffnet – zunächst nur für die Truppen gedacht. Aber dass Frauen und Kinder Essensreste abbekommen, wird geduldet. In einer Baracke auf dem unteren Kirchfeld, für Flakhelfer errichtet, sowie in Häusern in der Wimpfener und der Eberbacher Straße werden Soldaten einquartiert, dazu in der Oststadt in der Richard-Wagner-Straße und in Neuostheim in der Karl-Ladenburg-Straße. Einige Gasthäuser dienen der US Army als Kasinos, etwa der „Badische Hof“ in der Hauptstraße oder das Gasthaus „Zur Pfalz“.

Wenn die Amerikaner intakte Häuser von Deutschen beziehen, dürfen anfangs die bisherigen Bewohner dort bleiben – müssen aber in den Keller oder auf den Speicher ausweichen. Doch das ändert sich. In Feudenheim beschlagnahmen die Amerikaner im April 1946 das gesamte „Villenviertel“, um dort in erster Linie verheiratete Soldaten und Zivilangestellte der Militärregierung unterzubringen. In dem Bereich zwischen Hauptstraße, Scheffelstraße, Am Schelmenbuckel und Am Aubuckel ziehen die Amerikaner einen Stacheldrahtzaun, stellen teilweise auch Bretter-Abgrenzungen auf und postieren Wachen. 256 Häuser umfasst diese „Residential Area“.

Sogar eine Krankenstation bauen die US-Soldaten an der Grünanlage Arndtstraße auf. Ein Wohnhaus wird als Tanzclub („Storchennest“) genutzt, eine Villa am Aubuckel 4 für eine amerikanische Sonntagsschule mit Bibelstunde und Gottesdienste sowie Kindergarten. Beim Feudenheimer Bunker entsteht eine „Commissary“, sprich ein Supermarkt – indes nur für Armeeangehörige, Deutsche dürfen ihn nicht betreten.

Land enteignet

Dennoch berichten alte Feudenheimer, dass US-Soldaten Frauen und Kinder immer mal wieder mit Essen und Süßigkeiten versorgen. Am Nationalfeiertag, dem 4. Juli 1946, werden Schulklassen mit offenen Lastwagen in die alte Pionierkaserne (später Spinelli-Barracks) gebracht und verpflegt.

Auch wenn nach zwei Jahren die ersten Gebäude wieder geräumt werden – das kleine amerikanische Dorf hat lange Bestand. Mitte 1954 sind noch 43 Häuser beschlagnahmt, erst 1956 dürfen die letzten Eigentümer zurückkehren. Aber die Amerikaner helfen auch in dem Stadtteil, etwa mit schwerem Gerät beim Sportplatzbau und der Errichtung des Bonhoeffer-Hauses in der Eberbacher Straße oder der „Lallehaag“ erhält einen US-Truck für den Fasnachtszug.

Da hat längst der Bau einer neuen amerikanischen Wohnsiedlung begonnen: Zwischen 1951 und 1957 entsteht zwischen den Funari- und den Sullivan-Barracks „Benjamin-Franklin-Village“, das neue „Klein-Amerika“ mit zunächst 2000 Wohnungen. Allerdings wird dafür viel Land enteignet, das zuvor Käfertaler Bauern bewirtschaftet haben.

