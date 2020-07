Das erste Mal seit 20 Jahren

„Laubenganghäuser“ nennt die GBG ihre Neubau-Sozialwohnungen auf Franklin, weil die Wohnungstüren über außenliegende Zugänge zu erreichen sind. Die drei Gebäude an der Thomas-Jefferson-Straße sind ein besonderes Projekt, schließlich hat die GBG zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Neubau-Sozialwohnungen errichtet. Sie sind vor allem deshalb entstanden, weil die Landesregierung die Fördergelder für den sozialen Wohnungsbau zuletzt deutlich erhöht hatte. In den drei Häusern an der Jefferson-Straße entstehen insgesamt 130 Wohneinheiten – davon 120 Sozialwohnungen. Gesamtkosten: rund 30 Millionen Euro. Die Wohnungen haben zwischen einem und vier Zimmern. Die ersten Mieter sollen zum 1. August einziehen. Zwei weitere solche Gebäude entstehen für knapp 18 Millionen Euro etwas südlicher an der George-Washington-Straße, mit weiteren rund 80 Sozialwohnungen. Sie haben zwischen einem und drei Zimmern. Die Fertigstellung ist für spätestens März 2021 geplant.

