„Das erste Wiedersehen war frustrierend“ Angehöriger

Raimund Helfert (48):

„Meine Mutter ist 88 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren im Pflegeheim. Vor Corona haben wir sie fast täglich besucht. Als wir nicht mehr zu ihr konnten, war das hart. Wir haben versucht, zu telefonieren, aber das ging nicht: Sie konnte uns nicht verstehen. Dann musste sie auch noch zwei Wochen in Isolation, weil sie Kontakt mit einer infizierten Mitarbeiterin gehabt hatte. Mit einem Poster an der Tür wurde sie dann jeden Tag aufs Neue an die Regeln erinnert. Das hat erstaunlicherweise geklappt. Ein schönes Erlebnis war, als wir mit ihr über Skype (einem Videotelefonanbieter im Internet, Anm. der Red.) reden konnten. Das war für alle eine Freude. Trotzdem blieb bei mir die Angst, dass sie uns vergessen könnte. Und tatsächlich war das erste Treffen frustrierend. Vermutlich auch wegen der Maske hatte sie Schwierigkeiten, mich zu erkennen. Mir fiel es schwer, den Abstand einzuhalten. Gerade bei Dementen ist der Anreiz über die Berührung ja sehr wichtig. Jetzt hat es sich eingespielt. Die aktuellen Bedingungen unterstütze ich, auch wenn ich jeden Besuch genau planen muss.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020