Das Geheimnis der Mumien

In der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ für Senioren laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu Führungen durch die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ ein. Zwei Termine stehen zur Auswahl: Mittwoch, 20. und Mittwoch, 27. Februar, jeweils um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Zeughaus C 5. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Tel. 0621/293-3150 wird gebeten.

Die Teilnehmer erwartet eine Begegnung mit faszinierenden Mumienfunden aus aller Welt – von den Dinosauriern über alte Hochkulturen bis in die Gegenwart. Ein besonderer Fokus der Präsentation liegt auf dem Thema Mumienforschung. Mumien sind wertvolle und außergewöhnliche Archive des Lebens. Gut zehn Jahre nach der ersten großen Mumien-Schau in Mannheim erzählen die Reiss-Engelhorn-Museen anhand neuer Forschungsergebnisse ihre Geschichte mit spannenden Einzelheiten.

Unter dem Titel „Gruftmumien in Europa“ lädt der Mannheimer Altertumsverein am Donnerstag, 21. Februar zu einem Vortragsabend in die Reiss-Engelhorn-Museen ein. Um 19 Uhr widmet sich die Anthropologin Amelie Alterauge von der Universität Bern einem Phänomen neuzeitlicher Bestattungskultur – begehbaren Gruftanlagen für den Adel, Klerus und das Bürgertum. Der Vortrag findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 statt. Der Eintritt ist frei. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019