Das geheimnisvolle Schlösschen

Mit seinem spitzen und mit weinroten Ziegeln verkleideten Dach wirkt das Gebäude wie ein verwunschenes Märchenschloss aus einem Walt-Disney-Film. Oder wie ein Grimm’sches Hexenhäuschen. Als die Stadt Mannheim 1975 die Bundesgartenschau feierte, war das Schlösschen, das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, auf dem Gelände der Kleingarten-Daueranlage Sellweiden ein Besuchermagnet. „Leider lebt keiner mehr, der den Erbauer kennt“, bedauert Gisela Mappes, die Erste Vorsitzende des Kleingartenvereins.

In seiner Schrebergartenparzelle rund um das Schlösschen baut der aktuelle Besitzer verschiedene Obst- und Gemüsesorten an. Wie alle anderen Mitglieder des Kleingartenvereins Sellweiden, was diese grüne Lunge wie ein paradiesisches Idyll erblühen lässt. Vor vielen Jahrzehnten habe sich ein Ehepaar um das putzige Schlösschen gekümmert, danach folgte eine Enkelin nach, die sich der grünen Parzelle annahm.

Ein Wahrzeichen

In Bezug auf die Geschichte der Hütte, in der sich im Erdgeschoss eine Küche befindet und im oberen Stockwerk das Schlafgemach mit Balkon, kann sich Vorsitzende Gisela Mappes an einen Wechsel im farbigen Anstrich der Außenfassade erinnern. „Früher war es hell, dann war es etwas heruntergekommen, das gebe ich zu“, erläutert Kleingärtnerin Mappes. Doch der gegenwärtige Pächter, der sich noch nicht allzu lange auf der Anlage aufhält, habe das Schlösschen wieder in Schuss gebracht. Bezogen auf die Renovierung habe ihm die Vorsitzende strenge Auflagen gemacht. Immerhin ist das Häuschen längst ein Wahrzeichen. Mittlerweile leuchtet das Schlösschen in einem zarten Lachsrosa.

„Während der Bundesgartenschau im Jahre 1975 fand hier eine regelrechte Völkerwanderung statt. Ich weiß nicht, wie das damals bekannt wurde, dass wir ein solches Schlösschen haben“, blickt Schrebergärtnerin Mappes zurück. Umgangssprachlich sagen alle Vereinsmitglieder zu diesem Häuschen, das schräg gegenüber der Vereinsgaststätte steht und deshalb kaum zu verfehlen ist, seit jeher „Schlösschen“. Bei diesem Wort wissen alle Kleingärtner sofort, welche Parzelle gemeint ist. Als reguläre Wohnung darf das Schlösschen laut Satzung des Kleingartenvereins Sellweiden, dessen Anlage sich entlang der Feudenheimer Straße erstreckt, nicht genutzt werden. „Man darf vielleicht mal ein Wochenende darin übernachten, aber nicht dauerhaft“, schildert Vorsitzende Gisela Mappes, die vor ihrer Verrentung als kaufmännische Angestellte gearbeitet hatte. Eine historische Vereinschronik, in der man eventuell mehr über die Geschichte des Schlösschens erfahren könnte, existiert nicht. Insgesamt umfasst die Sellweiden-Anlage 742 Parzellen. Aufgrund der Corona-Krise erfährt der Kleingartenverein einen Zuwachs an Mitgliedern, die statt in den Süden zu fahren es dieses Jahr vorziehen, ihren Urlaub im Grünen zu verbringen. Wohl einer der wenigen positiven Effekte der Pandemie.

Nebenbei macht Vorsitzende Mappes, die seit 2001 dem Kleingartenverein als erste Frau in der Vereinsgeschichte vorsteht, auf eine weitere Attraktion aufmerksam. „Unser Verein ist der einzige, der eine Kirschblütenallee hat“, betont die Vereinschefin. Entlang eines langen Pfads, der an der Vereinsgaststätte beginnt, stehen links und rechts des Weges etliche Kirschbäume in Reih und Glied. „Das ist ein Ereignis, wenn die im April blühen“, freut sich Gärtnerin Mappes über den gesunden Baumbestand.

