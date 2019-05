Das Grundgesetz in den Netzwerken

R. Landsittel (l.) und Bürgermeister C. Specht mit dem Cuvee. © Leder

„Das Grundgesetz hat damals Mut gemacht!“ Zur Begrüßung zur Feier anlässlich des 70. Jahrestages des Inkrafttretens des Grundgesetzes erinnerte der Vorsitzende des Mannheimer Anwaltsvereines, Ralph Landsittel, an die schweren Zeiten der deutschen Geschichte im Jahre 1949 und spannte den Bogen in die Gegenwart: „Und heute feiern 1000 junge Menschen im Schlosshof fröhlich 70 Jahre Grundgesetz.“

Eingeladen ins Zeughaus hatte die Arbeitsgemeinschaft GG70 der Anwaltsvereine Frankenthal, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim, Neustadt und Speyer. Auch der Vorsitzende des Heidelberger Anwaltsvereines und Moderator des Abends, Michael Eckert, würdigte den Geburtstag als ein Ereignis, „das man nicht genügend wertschätzen kann“. Den geladenen Schülern und Organisatoren der Gedenkfeier im Schlosshof zollte er Respekt: „Ihr habt Mannheim gerockt!“

Regeln des Internets

Die Aktualität des Grundgesetzes und auch die Problematik zeigte die Fachanwältin Maria Dimartino in ihrem Fachvortrag „Social Media und Meinungsfreiheit“ auf. Paragraf 5 der Meinungsfreiheit bezeichnete sie als die „Grundlage jeder Meinungsfreiheit schlechthin“, denn er war ursprünglich als Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat im Grundgesetz formuliert worden. Da hätte noch keiner an Social Media gedacht, doch Dimartino stellte klar, dass es auf das Medium nicht ankäme, das Grundgesetz besitze also auch im Internet seine Gültigkeit. Problematisch sei für sie das schnelle Verbreiten von Inhalten. Da das Löschen von falschen Tatsachen bei der schnellen Verbreitung nicht einfach sei, sprach sie von einem „Dauertatbestand, bis der Inhalt nicht mehr auffindbar sei“.

Bei der anschließenden Diskussion berichtete Mannheims ehemaliger Polizeipräsident Thomas Köber von einem gesellschaftlichen Klimawandel, bei dem aus „Wortgewalt immer öfter reale Gewalt wird“. Auch der ehemalige Landesjustizminister von Rheinland-Pfalz, Jochen Hartloff, sprach von einer „ablehnenden Haltung für die Werte des Grundgesetzes“. Den persönlichen Umgang mit der Würde des Menschen prangerte Eckert an, unterstrich dies am Beispiel der Tweets des amerikanischen Präsidenten. Das griff der Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek, auf und erinnerte daran, dass die „Demokratie den Schwachen schützt“. Der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann betonte: „Facebook ist kein soziales Netzwerk, die Caritas und die Kirche sind soziale Netzwerke!“ dle

