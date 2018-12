„Das hat mein Leben bereichert“

Fast 40 Jahre ist Ralf Mayer jetzt im Dienst. Doch was ihm in diesem Sommer passiert ist, das hatte er bis dahin noch nie erlebt: Da gab es junge Menschen, die ihn auf der Straße erkannten und ansprachen. Oder sogar Autofahrer, die ihn und seine Kollegen bei Kontrollen nach Autogrammen fragten.

Drei Sommer liegen inzwischen hinter Ralf Mayer und der Ermittlungsgruppe der Verkehrspolizei, in denen sie gegen PS-Protzer in der Mannheimer Innenstadt vorgegangen sind. Gegen die meist jungen Männer, die mit röhrenden Auspuffgeräuschen Anwohnern und Café-Besuchern mächtig auf die Nerven gingen – und noch immer gehen. Es waren drei Sommer, in denen Ralf Mayer nicht nur einiges über Autos, sondern vielleicht noch mehr über Menschen gelernt hat. Einige dieser Anekdoten und Erkenntnisse hat er nun aufgeschrieben: im Buch „Die Poser-Jäger“, das er am morgigen Freitag ab 18 Uhr in der Thalia-Buchhandlung am Paradeplatz vorstellt.

Es geht ums Imponieren

Angefangen hat alles 2016: Damals häuften sich die Beschwerden der Anwohner über die lärmenden Auto-Angeber. Die Verkehrspolizei, bei der Mayer als Oberkommissar eigentlich für Gefahrgüter zuständig ist, nahm sich des Themas an. Mayer und sein Kollege Michael Schwenk betrieben „Feldforschung“, setzten sich zur üblichen Protzer-Zeit in ein Straßencafé. „Unsere kühnsten Erwartungen wurden übertroffen“, erzählt er. Eine sechsköpfige Gruppe kam zum Einsatz: Die Beamten gingen auf Streife – in zivil und auf dem Motorrad, weil man so mobiler ist und weniger auffällt. Auch öffentlichkeitswirksame Kontrollen unter großem Medieninteresse, bei denen Autos aus dem Verkehr gezogen wurden, gehörten zum Konzept.

Dem typischen PS-Protzer gehe es nicht ums Rasen, sagt Mayer. Sondern darum, aufzufallen und gesehen zu werden. Er sei in der Regel männlich, 20 bis 30 Jahre alt, habe meistens einen Migrationshintergrund. Bei den Autos gebe es Unterschiede: Der eine fräst ein Dreieck in den Auspuff oder entfernt das Dämmmaterial. Der andere mietet ein teures Auto, bei dem sich der Auspuff per Knopfdruck öffnen lässt. Hauptsache, es „poltert, brüllt und schreit“ unter dem Wagen.

Angeblich wollen die Poser damit vor allem Frauen beeindrucken. Das kann doch aber nur ein Irrtum sein, oder? „Das meinen Sie vielleicht“, antwortet Ralf Mayer. Er habe von Männern gehört, die 600, 700 Euro dafür ausgeben, um für wenige Tage einen Jaguar zu mieten – und dann tatsächlich am Wochenende drei Frauen im Auto sitzen haben.

Man respektiert sich

Wegen Lärmbelästigung oder unerlaubter technischer Veränderungen kann die Polizei gegen die Autoprotzer vorgehen. Aber was sagen die Männer dazu, die ihre Wagen im Hof der Verkehrspolizei in der Hochuferstraße zurücklassen müssen? Mayers Antwort ist überraschend: „Wir haben bisher keinen Widerstand erlebt, keine Ausschreitungen, keine Beleidigungen.“ Von Freundschaft will er nicht unbedingt sprechen, aber ein gewisser gegenseitiger Respekt habe sich schon entwickelt. „Die haben irgendwann ein Spiel daraus gemacht.“

Wer es schaffe, unkontrolliert durch Mannheim zu röhren, der gelte in der Szene als Held. Wer aber aus dem Verkehr gezogen werde, habe eben Pech. „Herr Mayer, du bist korrekt.“ Das habe er oft von den Protzern gehört – selbst wenn er ihnen die Autos abnahm. Wahrscheinlich trug auch die offene Art des 58-Jährigen dazu bei: Von oben herab den Menschen gegenüberzutreten, das ist nicht seine Sache.

Polizisten aus ganz Deutschland schauten sich das Konzept an, überregionale Zeitschriften und Fernsehsender berichteten aus Mannheim. Auf Youtube haben die Videos mit den Poser-Jägern inzwischen mehr als eine Million Klicks. Und so wurden Ralf Mayer und seine Kollegen zu gewissen Berühmtheiten. „Das hat mein Leben bereichert“, sagt er rückblickend über seine Protzer-Jagd. Deswegen entstand auch die Idee mit dem Buch: Er will über technische Hintergründe aufklären, aber auch von seinen Erlebnissen berichten. Zu Wort kommen darin Polizisten, Anwohner – und natürlich auch die Protzer selbst.

Und die Bilanz? Fast 300 Fahrzeuge haben Mayer und seine Kollegen seit 2016 aus dem Verkehr gezogen. Von den Anwohnern habe man viel Dankbarkeit erfahren. Die Protzer-Autos aus Mannheim seien weniger geworden, sagt Mayer. Dafür seien inzwischen aber mehr Wagen mit Heidelberger Kennzeichen oder aus der Pfalz unterwegs. Auch im vergangenen Sommer zog die Polizei 81 Fahrzeuge aus dem Verkehr. Der nächste Sommer mit vielen Wochenendschichten für die Ermittlungsgruppe – er kommt bestimmt.

