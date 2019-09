„Das hat mir bei so vielem geholfen“

„Ich bekam nicht nur Nachhilfe. Betreuer standen bei Konflikten hinter mir, machten aber auch Druck, wenn‘s nötig war“, blickt Niklas Machourek zurück. Sieben junge Erwachsene erzählen von ihrem schwierigen Weg ins Berufsleben und sind sich im Gespräch einig: „Ohne das Förderband hätten wir es nicht geschafft!“ Gemeint ist jene Einrichtung, die hilft, auch mit schlechten Noten oder mangelnden Deutschkenntnissen eine passende Ausbildung zu finden und dabei intensiv unterstützt. Am 19. September feiert das Förderband 40-Jähriges – mit einem Hoffest in D 4,4.

Am Anfang, anno 1979, stand ein ehrenamtliches Nachhilfe-Projekt. Doch bald zeigte sich, dass es eines hauptamtlichen Teams bedurfte, um zu verhindern, dass Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder sozialen Problemen nach der (Förder)Schule auf der Strecke blieben – zumal damals geburtenstarke Jahrgänge um Lehrstellen konkurrierten. Franz Pfeifer, der spätere Caritas-Chef, professionalisierte Angebote, – insbesondere ausbildungsbegleitende Hilfen.

Mehr Zeit zum Lernen

Für jene, die eine klassische Ausbildung überforderte, gab es „abgespeckte“ betrieblich organisierte Programme – etwa zur hauswirtschaftstechnischen Helferin. Die Förderband-Idee, eine zweijährige Ausbildung um ein Jahr zu verlängern, sollte sich als Erfolgsmodell erweisen. Vorteil des „2 +1“-Konzeptes: Stoff der Berufsschule kann auf kleine Einheiten mit mehr Lernzeit verteilt werden. Zunächst gelang es, Einzelhandelsbetriebe als Kooperationspartner zu gewinnen. Der „gestreckten“ Ausbildung im Verkauf folgte dann der „2 +1-Fachlagerist“.

Zu jenen Schulabgängern beziehungsweise Absolventen eines Berufsvorbereitungsjahres, die auf dem regulären Arbeitsmarkt wenig Chancen hatten, gehörten einst Niklas Machourek (20), Muna Hussein Ali (23), Daniel Haag (28), Berna Akdogan, Sebastian Nitsch (28), Viktor Laufer (32) und Jasmin Szaidel (25). Mit Förderband-Betreuung schafften sie es trotzdem: Fünf der sieben entschieden sich für eine gestreckte „2+1“-Ausbildung. „Was ich in der Berufsschule nicht verstanden habe, bekam ich in der Nachhilfe so erklärt, dass ich es kapierte – besonders in Mathe“, erzählt Victor Laufer, der 2005 die Prüfung als Fachlagerist ablegte und bis heute beim Werkstoffhersteller Friatec beschäftigt ist. Daniel Haag, mit gleichem Ausbildungsweg, betont, wie wichtig für ihn war, mit seinen Betreuern „über so ziemlich alles“ sprechen zu können. Auch jenseits der Nachhilfe habe er viel gelernt – beispielsweise bei einer Segelfreizeit: „Die war super“. Eigentlich wollte Jasmin Szaidel etwas mit Schneidern machen. Als dies nicht klappte, vermittelte ihr das Förderband ein Praktikum bei ABB im Betriebsrestaurant. Dabei blieb es nicht. Die Frau ließ sich mit Förderband-Unterstützung zur Fachkraft im Gastgewerbe ausbilden und ist seit 2014 fest angestellt für die Cafeteria zuständig – „das ist genau mein Job“, schwärmt Jasmin Szaidel.

Motivation in Krisen

Berna Akdogan erinnert sich noch gut an die Zeit, „in der ich am liebsten alles hingeworfen hätte“. Um als Mutter einer kleinen Tochter Lehre und Familie unter einen Hut zu bringen, entschied sie sich für eine auf vier Jahre verlängerte Teilzeitausbildung. „In Krisen motivierte mich das Förderband, nicht aufzugeben“, erzählt die heutige Verwaltungsangestellte der Stadt. Als Muna Hussen Ali nach einer abenteuerlichen Flucht von Libyen übers Mittelmeer erst nach Italien, schließlich nach Deutschland kam, musste sie erst die Sprache lernen. Beim Förderband –„das hat mir bei so vielem geholfen!“ – büffelte sie auch in den Schulferien. Inzwischen absolviert sie bei Roche eine Ausbildung zur Pharmakantin.

40-Jähriges kann mit dem Förderband der Vorsitzende des Trägervereins, Klaus Sommer, feiern: Er hat sich nämlich bereits 1979 ehrenamtlich engagiert und gehört seit 1983 zum hauptamtlichen Team. Über drei Jahrzehnte (ebenfalls mit ehrenamtlichem Vorlauf) ist Barbara Stanger als Förderband-Leiterin dabei. Und was begeistert die beiden bis heute an ihrer Aufgabe? „Die Vielfalt der Menschen“ ,betonen beide. Und natürlich die Möglichkeit, Jugendlichen mit schlechten Startchancen Türen öffnen zu können – in den Beruf wie ins Leben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019