Das ist das Logo für die Buga 2023 in Mannheim, das am Vormittag beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Rosengarten vorgestellt wird.

"Baumhaus, Kraftwerk, Feldforschung. Bäume wachsen waagrecht aus einer Hauswand. Eine Zitrone dient der Stromerzeugung. Salat gedeiht in einer Petrischale.": Das sind drei der Motive, mit denen die Bundesgartenschau Mannheim 2023 beworben wird, wie die Ausrichtergesellschaft auf ihrer Webseite erklärt. Oberbürgermeister Kurz stellt sie am Montag beim Neujahrsempfang vor. In Anlehnung an die Quadratestadt Mannheim stehen die Buchstaben „BUGA 23“ in einem Quadrat mit hochgestellter 23 für das Jahr 2023.

Die Bundesgartenschau (Buga) 2023 soll von April bis Oktober 2023 in der ehemaligen Spinelli-Kaserne und im Luisenpark stattfinden.