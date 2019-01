„Das ist das, was hilft“

Erster Bürgermeister Christian Specht hat dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) für seine Arbeit gedankt. „Sie ist etwas Wertvolles und sie erfüllt das, was der Staat und die Stadt nicht leisten können“, sagte er beim Neujahrsempfang der Hilfsorganisation, der nun zum siebten Mal in der Schlosskirche stattfand. „Die Arbeit des DRK ist das, was zusammenhält und das, was hilft“, so Specht vor über 200 Gästen. Er versprach, dass die Stadt für den Blutspendedienst „optimale Bedingungen schaffen“ wolle und würdigte die gute Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise ebenso wie bei der Neubildung des eigenen Mannheimer Rettungsdienstbereiches. Hierbei nannte er insbesondere den Einsatz von Andreas Schott, dem neuen DRK-Rettungsdienstleiter.

Nach den Worten von Christiane Springer, der DRK-Kreisgeschäftsführerin, ist auch die Schaffung einer neuen Mannheimer Leitstelle „auf einem guten Weg“. Springer und Frank Berner, Präsident des DRK-Kreisverbandes, hatten zuvor die Gäste begrüßt. Vizepräsident Wolfgang Haalboom überbrachte die Grüße des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg, und Nadja Saborowski, Teamleiterin aus dem DRK-Generalsekretariat Berlin, erläuterte die verschiedenen Grundsätze des DRK wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit. Jedem sei ein anderer Grundsatz wichtig, doch gemeinsam mache das die Rotkreuzfamilie aus, fasste Springer nach einer Publikumsbefragung zusammen. Die musikalische Begleitung am Klavier des Abends übernahm Tilo Tuschner vom Jugendrotkreuz Heddesheim. pwr

