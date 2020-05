„Das ist ein klarer Fahrplan“

Wenn es nach ihr gegangen wäre, Rektorin Angela Speicher hätte schon Ende April mit den Viertklässlern der Johannes-Kepler-Grundschule in K 5 losgelegt. Jetzt wird es der 18. Mai sein, das hat Kultusministerin Susanne Eisenmann am Mittwoch bestimmt. Und den weiteren Fahrplan für alle Schüler präsentiert. Nach den Pfingstferien heißt es dann: verkürzter Präsenzunterricht in wechselnder

...