Rekord im vierten Jahr hintereinander: Erneut hat Bauhaus der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ 50 000 Euro gespendet. Das stellt nicht nur die mit weitem Abstand größte Firmenspende, sondern überhaupt die größte Einzelspende an den „MM“-Hilfsverein dar. „Das ist großartig großzügig“, dankte Florian Kranefuß, der neue Vorsitzende des „MM“-Hilfsvereins, dem Spezialisten für Werkstatt, Haus und Garten.

Gerade hat das erste Bauhaus in Dresden eröffnet, zuvor eines in Dänemark, gleich nach Weihnachten ist Reutlingen an der Reihe. In Haßloch war im Herbst Grundsteinlegung, und für den Neubau im Manneimer Columbus-Quartier laufen die Planungen. Doch dazwischen nahm sich Dieter Bien, Mitglied der Unternehmensleitung von Bauhaus, gerne wieder Zeit, den symbolischen Scheck an „Wir wollen helfen“ persönlich zu überreichen.

„Mir ist das wichtig“, betont Bien. Schließlich hat es schon seit über 30 Jahren Tradition, dass Bauhaus „Wir wollen helfen“ großzügig unterstützt, denn das lag dem 2016 verstorbenen Firmengründer Heinz Baus stets besonders am Herzen. „Und wir halten daran fest. Sie sind die Institution, die wir am längsten unterstützen – aber mit Überzeugung, und das werden wir gerne fortführen“, sagte Bien zu Kranefuß.

1960 in U 3 gegründet

„Diese wahnsinnig große Unterstützung freut uns sehr“, dankte Kranefuß. „Wir können damit vielen Menschen helfen – und sie dokumentieren als Mannheimer Unternehmen Ihre Verbundenheit mit der Stadt und den Menschen hier“, so Kranefuß, der seit Januar Geschäftsführer der Mediengruppe Dr. Haas ist und jetzt auch den Vorsitz des „MM“-Hilfsvereins übernahm. Er versicherte, dass der „MM“ weiter sämtliche Verwaltungskosten der Aktion trage, berichtete besonders von der weihnachtlichen Hilfe für arme ältere Menschen und Kinder.

„Ich freue mich, dass damit das Fest der Liebe auch in sozial schwachen Familien angemessen gefeiert werden kann“, entgegnete Bien. Er empfing den „MM“-Hilfsverein in der Unternehmenszentrale in der Gutenbergstraße. Hier koordinieren über 750 Mitarbeiter die Arbeit der europaweit über 270 Bauhaus-Fachzentren in 19 Ländern. Jedes der Fachzentren ist in 15 Fachgeschäfte untergliedert. In Mannheim schlug aber auch die Geburtsstunde von Bauhaus.

Schließlich hatte Heinz Baus in der Quadratestadt 1960 sein erstes Fachgeschäft – damals noch in U 3 – gegründet und seiner Idee, Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung unter einem Dach zu präsentieren, von hier aus zum Durchbruch verholfen. Nach seinem Vorbild wolle man weiter der gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht werden, erklärte Bien. Zwar unterstütze Bauhaus im Umfeld seiner Fachzentren in ganz Deutschland regionale Projekte. „Wir wollen helfen“ erhält aber kontinuierlich Unterstützung, und die hatte Bauhaus in den vergangenen Jahren auch mehrfach erhöht.

„Ihre Arbeit ist in herausragender Art und Weise vorbildlich, so dass wir hier gerne etwas beitragen“, so Dieter Bien zu Kranefuß. „Sie helfen dort, wo die Not am größten ist, schauen aber genau hin – Sie machen das schon richtig“, äußerte sich Bien überzeugt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019