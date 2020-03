„Das ist mehr als Bürgermeister“

So hat sich noch keiner eingeführt – aber Joachim Goltz erwies sich gleich als zupackend, hat den Service unterstützt, Teller geschleppt und Essen serviert: Traditionell eine Woche nach der Verleihung haben die Träger des Bloomaulordens nun den Opernsänger, der neu ausgezeichnet wurde, offiziell in ihre Freundesrunde aufgenommen.

„Nun übergeben wir ihn Euch“, wandte sich Bert Siegelmann, auch im Namen seiner Kollegen Markus Haass und Achim Weizel, für das Verleihungskomitee an die Bloomäuler. Die treffen sich in der Gaststätte „Lohboden“ beim TV 1880 Käfertal, wo Suada Nokic und ihr Team die Bloomäuler und ihre Angehörigen stets gut bewirten. Gastgeber der traditionellen „Bloomaulvesper“ sind die Kinder des Ordensstifters Rainer von Schilling: der in Prag lebende Sohn Kai von Schilling sowie dessen Schwester Angela von Schilling. Sie setzen auf diese Weise gerne das Lebenswerk ihres Vaters, des früheren „MM“-Herausgebers Rainer von Schilling, fort, der den Bloomaulorden 1970 gestiftet hatte und 2007 verstorben war.

Erinnerung an Ordensstifter

Dabei äußerte sich Kai von Schilling fest überzeugt, dass seinem Vater die Wahl des Verleihungskomitees gefallen hätte. „Ich kann sie sehr loben“, so Kai von Schilling. Mit der Auswahl in den vergangenen beiden Jahren habe das Komitee gut auf die schwieriger werdende Weltlage reagiert, indem zunächst mit Ilka Sobottke eine Pfarrerin als Vertreterin der schützenden Hand Gottes und nun in diesem Jahr ein Opernsänger für die gute Unterhaltung der Menschen erwählt worden seien. Und in jedem Fall nötig sei ja der aufrechte Gang, der Bloomäuler auszeichne.

„Sie schaffen es immer wieder, den Richtigen auszugucken“, lobte Klaus van Ackern, Ordenskanzler der Bloomäuler, das Komitee. „Es ist einer, der gut zu uns passt“, so van Ackern, „fühle Dich wohl bei uns!“ Das bekräftigte Leo Pfanz-Sponagel, 91 Jahre alt und 1999 geehrt, als dienstältester Ordensträger. „Diesen neuen Bloomaul-Stern begrüßen wir in unserem Kreise gern“, hieß er Joachim Goltz gereimt willkommen: „Er hat verdient vor erlauchtem Kreise, dass man seine Taten preise.“ Schließlich unterhielt und faszinierte Pfanz-Sponagel mit Beiträgen aus seinem unerschöpflichen Schatz historischen Wissens.

„Super, hier dazuzugehören“, bedankte sich Goltz, der gerade am Vorabend noch auf der Bühne des Nationaltheaters gestanden hatte. „Ich fühle mich pudelwohl hier“, freute er sich. Als er vor einigen Tagen am Bahnhof aus dem Zug gestiegen sei, habe er sich sehr stolz gefühlt: „Boahh, meine Stadt – Bloomaul hier zu sein, das ist mehr als Bürgermeister, ein ganz, ganz tolles Gefühl“, freute er sich.

