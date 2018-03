Das „Ja“ zur Taufe

Anzeige

„Bei der Konfirmation begleiten wir Jugendliche in einer spannenden Phase ihres Lebens“, sagt der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann. „Im Vordergrund stehen die Erfahrung von Gemeinschaft sowie zentrale Fragen des Lebens und des Glaubens.“

194 Mädchen und 164 Jungen feiern in Mannheim zwischen März und Juni ihre Konfirmation. Diese erinnert an die eigene Taufe und die Jugendlichen bestätigen dies im Gottesdienst mit einem „Ja“. Durch das Handauflegen empfangen sie den Segen Gottes. Die ersten beiden Konfirmationen 2018 fanden bereits am 18. März in der Unions- (Käfertal) und in der Markuskirche (Almenhof) mit insgesamt 42 „Konfis“ statt. Die letzte Konfirmation wird am 24. Juni um 10 Uhr in der Christuskirche in der Oststadt gefeiert.

Besondere Gemeinschaft

Mit dem Konfirmationsgottesdienst endet die Konfirmationszeit, in der die Jugendlichen sich mit dem Glauben auseinandersetzten, die Gemeinde kennengelernt und in der Konfirmandengruppe eine besondere Gemeinschaft erlebt haben. Sie treten nun ins kirchliche Erwachsenenleben ein: Sie können bei Kirchenwahlen ihre Stimme abgeben, Pate werden und in kirchliche Ehrenämter gewählt werden. Die nächste Kirchenwahl findet kommendes Jahr statt, am 1. Dezember 2019. Dann können auch die Jugendlichen des „Konfi“-Jahrgangs 2018/19 ihre Stimme abgeben und auch auf diese Weise aktiv das Geschehen vor Ort und in ihrer Gemeinde mitgestalten.