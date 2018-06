Das Leben der drei Lanz-Töchter

Anzeige

3,3 Millionen Mark verprasst

Aber dann das Sorgenkind der Lanz-Familie, die Mittlere, Emily. Sie kann nicht Schritt halten mit den Schwestern, kommt mit einem Klumpfuß zur Welt und verguckt sich in den großmannsüchtigen Schwadroneur Theodor Bumiller. Sohn eines Sektfabrikanten, der überschäumt vor Geltungsbedürfnis, ein Gardeoffizier und späterer Legationsrat, der für seine schneidigen Auftritte Geld braucht. Viel Geld. Ihr Geld. Mit Pomp und einem schwarzen Diener wird am 19. Juni 1895 in Mannheim geheiratet. Von nun geht’s bergab. Er verprasst – trotz strengem Ehevertrag – das Vermögen seiner Frau. In sieben Jahren geben die Bumillers sagenhafte 3,3 Millionen Mark aus. Die Eltern Lanz sehen sich gezwungen, ihre Tochter zu enterben. Als Abenteurer Bumiller im November 1912 stirbt, hinterlässt der Teuerste seiner geduldigen Gattin 400 000 Euro Schulden und einen Berg von Kümmernissen…

Ein Glückskind dagegen die Tochter Nummer drei, Valentine, die das Leben sportlich locker nimmt und dem adeligen Sekondelieutnant Max Alfred von Seubert am 2. Oktober 1890 das Ja-Wort gibt. Aber dann nicht „Nein“ sagt, als ihr ein anderer gefällt. Sie schwimmt sich frei von allen Konventionen und macht weltweit Schlagzeilen. In Konstantinopel, wo ihr Mann an der Deutschen Botschaft attachiert ist, durchpflügt sie in kräftigen Zügen zusammen mit der Tochter des Vizeadmirals Woods den Bosporus. 2,25 Kilometer in anderthalb Stunden durch die reißende Meerenge, eine Sensation. Valentine traut sich was. Sie liebt das Leben, ihren Mann und ihren Sohn, aber eben auch noch Otto von Saucken. Den preußischen Adelsmann, ebenfalls in militärischen Diensten, lernt sie in Bonn kennen, wo Max Alfred beim Husarenregiment stationiert ist. Der Skandal und eine unehrenhafte Entlassung aus dem Militär wird nur vermieden, weil die Herren selbst den Abschied einreichen. Valentine kauft von ihrem Erbe das Schloss Seeleiten im bayerischen Murnau, ein Landsitz, wo die ganze Familie Seubert, mit den Lanzens, den Röchlings und den Bumillers Feste feiert.

Kunsthistorikerin Monika Ryll hat das Schicksal der drei Schwestern verdichtet zu einem wunderbaren Familien-Lehrstück über den Lanz-Glanz, aber auch über den Niedergang des Imperiums, das trotz aller Rettungsversuche von der technischen Entwicklung überholt wurde. Am Ende übernahm der Hauptgläubiger, die Deutsche Bank, das Unternehmen.

Dagegen durchweht den Beitrag von Julian Köck über „Völkische Bewegung und Bildungsbürgertum am Beispiel Professoren Max Wundt und Adalbert Wahl“ ein Hauch strenger Gelehrsamkeit. Beide stammten aus Mannheimer Familien, erlitten den Ersten Weltkrieg, stellten sich gedanklich gegen die Weimarer Republik und fürchteten, der deutsche Geist werde erstickt. Auf diesem Nährboden gedieh eine besondere völkische Haltung.

Mannheimer Industriegeschichte

Die Lebenslinien des Kaufmanns und Revolutionärs Peter Joseph Osterhaus (1823 - 1917) zeichnet Sebastian Parzer nach in der transatlantischen Biografie eines 48ers, der Mitte August 1849 steckbrieflich gesucht wurde: „Alter 26 Jahre, Größe 5’6“, Haare hochblond, Augen grau, Nase spitz, Zähne gut, hat Sommersprossen im Gesicht.“ Er flüchtete mit Frau und Säugling nach New York, fasste dort Fuß und trat ab 1861 in die Armee der Nordstaaten ein, stieg zum Generalmajor auf. Und kehrte 1877 – auch wegen der besseren Schulbildung für seine Kinder – nach Mannheim zurück, um bei der Amerikanischen Gummi-Waren-Fabrik Karriere zu machen.

Ein kurzes Kapitel Mannheimer Industriegeschichte schlagen Walter Spannagel und Harald Stockert auf, die Akten des Unternehmens „Chemische Fabrik Weyl“ im Marchivum sichten. Anne Kremer erkundet die Bindungen zwischen den Memelländern und Mannheim, und Peter Koppenhöfer leuchtet die Szene der ersten jüdischen Literaten Mannheims, Moritz Brandes und Lazarus Gallenberg, aus.

