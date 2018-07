Anzeige

Mannheim muss seinen Superstar nicht suchen. Trotz durchwachsenen Wetters kamen am Samstag Hunderte Besucher zum Sternenfest, das der Freundeskreis des Sternentheaters zum achten Mal gemeinsam mit dem Planetarium veranstaltete. Komplette Familien von den Großeltern bis zum Enkelkind bevölkerten das Gelände am Europaplatz. Die Kombination aus rockiger Musik, spannenden Aktionen für Kinder, beeindruckenden Projektionen und Infos über die geplante „Planetenallee“ kam beim Publikum hervorragend an und trug die Zuschauer in eine völlig neue Erlebniswelt.

Vielfältiges Familienprogramm

Damian habe vor kurzem den Film „Lars der Eisbär“ im Planetarium gesehen, und der Fünfjährige sei so begeistert gewesen, dass er unbedingt noch einmal ins Planetarium gewollt habe, erzählten seine Eltern, Vanessa und Mariusz Michalski aus der Gartenstadt. Beim Sternenfest lief aber nicht nur „Lars der Eisbär“ über den Sternhimmel, sondern auch das neue Kinderprogramm „Ein Sternbild für Flappi“ und außerdem eine faszinierende Zeitreise für Erwachsene: „Auroras. Geheimnisvolle Lichter des Nordens“.

Vor allem das vielfältige Familienprogramm sorgte nachmittags für ein volles Haus. Große und kleine Gäste tauchten in verschiedene Sternenwelten ein. „Das leuchtet ja ganz rot und die Sonne hat lauter Punkte“, staunte Julius beim Blick durch das Sonnen-Teleskop des Astronomischen Vereinigung Vorderpfalz e.V. Vorsitzender Michael Quartz erläuterte, was den Siebenjährigen und dessen Mutter, Anne Schmidt-Gliemann aus Ludwigshafen, so begeisterte. „Das ist das Sonnenumfeld, dargestellt im Alpha-Licht, und die Strukturen der Sonnenoberfläche“, so der Experte.