„Das macht Stadt – vorbildlich“

Das städtische Kreativwirtschaftzentrum C-Hub im Jungbusch erhält den begehrten Hugo-Häring-Landespreis des Bundes Deutscher Architekten (BDA). Die Auszeichnung wird am morgigen Freitag in der Aula des Bildungscampus Heilbronn verliehen. Der Hugo-Häring-Landespreis ist der bedeutendste baden-württembergische Architekturpreis, der alle drei Jahre vom BDA Baden-Württemberg an Architekten und Bauherren verliehen wird. Der Entwurf für den Bau stammt von Hartwig schneider architekten aus Stuttgart.

Schulterschluss mit Veteranen

An der Hafenstraße direkt am Verbindungskanal gelegen, reagiere das Zentrum auf die alten Speichergebäude der Umgebung mit einer „robusten, im wörtlichen wie übertragenen Sinn starken Architektur, die ihre Entstehungszeit klar in der Gegenwart hat und zugleich den Schulterschluss mit den Industrieveteranen sucht“, urteilt die Jury. Der ziegelrote Beton und die horizontale Brettschalung würden mit dem Mauerwerk der Nachbarbauten korrespondieren. Formale Bezüge schaffe der flache Giebel des Bürobaus, der die leichten Dachneigungen des Bestands aufgreife, während die denkmalgeschützten Giebelwände einer ehemaligen Lagerhalle und ebenfalls roter Sichtbeton den Galerieneubau umhüllten.

Als auszeichnungswürdig bewertet die Jury daneben die flexible, für vielfältige Nutzungen taugliche Skelettstruktur der Gebäude. Neben den architektonischen betonen die Jurymitglieder auch die städtebaulichen Vorzüge des Entwurfs: Er übernehme die durchlässige Gliederung der Hafenstraße, indem er zwischen den beiden Häusern einen Platz ausbilde, der sich als Steg übers Wasser fortsetze. „Mit Gastronomie, Werkstätten, Läden und Kunstgalerie hat sich das Neubau-Ensemble bereits als Treffpunkt für den lange Zeit vernachlässigten Stadtteil Jungbusch bewährt und zu dessen Aufwertung beigetragen. Das Kreativwirtschaftszentrum macht Stadt – vorbildlich!“, so die Jury anschließend.

Das 15 Millionen Euro teure kantige Betonbauwerk mit Außenterrasse, Gastronomie, Räumen für Start-ups sowie kommunaler Galerie wurde im Sommer 2015 offiziell eingeweiht. Das C-Hub gliedert sich in zwei Teile – einen Bürokomplex und ein Galeriegebäude, die durch eine Passage verbunden sind. Der Bau war kein leichtes Unterfangen, drei Wände der Galerie waren einsturzgefährdet, der Denkmalschutz machte Auflagen. Ein Betongerüst musste stabilisierend angesetzt, Steine der ursprünglichen Klinkerfassade nachempfunden werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018