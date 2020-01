Das Mammut und der Klimawandel

Erderwärmung durch den Klimawandel, aber dann ein Rückblick in die frostige Eiszeit – für die Reiss-Engelhorn-Museen ist das gar kein Widerspruch, im Gegenteil. Mit ersten Informationen am 6. Januar beim Neujahrsempfang im Rosengarten und dann offiziell am 5. Februar starten sie ein Aktionsjahr „Mannheim – Eiszeit, Klima und Wandel“. Höhepunkt wird die ab 20. September laufende neue Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ sein.

Elefanten, Nashörner, Büffel oder Löwen – leben diese Tiere nicht eher in Afrika? Nein, auch direkt in Mannheim. Mammut, Wollhaarnashorn, Steppenbison und Höhlenlöwe streiften hier vor 35 000 bis 15 000 Jahren durch die Landschaft. Denn selbst zur Eiszeit gab es in der Kurpfalz nie richtig Eis und Schnee, nicht einmal eine kalte, karge Wüste.

Nie von Gletschern bedeckt

„Mannheim war definitiv nie mit Gletschern bedeckt“, erklärt Winfried Rosendahl, Direktor des Museums Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen. „Wir hatten hier blühende Blumenwiesen, ein paar Büsche, wenig Bäume, eine ungeheuer tierreiche Landschaft, meist wolkenlosen Himmel, um die 20, auch mal bis zu 25 Grad“, so Rosendahl.

Erforscht hat dies das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie anhand von Erdablagerungen, darin eingeschlossenen Pollenresten, Funden alter Werkzeuge, Knochen oder ganzer Skelette. Rosendahl konzipierte daraus die Ausstellung „Eiszeit-Safari“ mit lebensechten Tierrekonstruktionen und Skeletten, die 2016 in Koblenz in der Festung Ehrenbreitstein Premiere hatte und dann mit sechs 40-Tonnern auf Tournee ging. Ab September ist sie nun, wie von Anfang an geplant, erweitert in Mannheim zu sehen.

Aber nun macht Rosendahl mehr daraus. Angesichts der Debatte um den Klimawandel hatte er die Idee, die Ausstellung als Höhepunkt und Aufhänger gleich für ein ganzes Aktionsjahr in Mannheim und der Metropolregion zu nutzen. Als Kooperationspartner hat er dazu die Klimaschutzagentur, die Bundesgartenschau 2023, die Universität Mannheim/Historisches Institut, die Kinderakademie und den Geo- und Naturpark Bergstraße-Odenwald gewonnen. „Wir wollen mit vielfältigen Aktivitäten die Menschen in der Metropolregion generationsübergreifend einladen, sich über die Themen Eiszeit, Klima, Wetter und Umwelt zu informieren, über Veränderungen, Folgen und Maßnahmen miteinander zu diskutieren“, so Rosendahl.

Mannheim präsentiere sich dabei „als einzigartiger und bedeutender Ort, an welchem der genannte Themenkomplex, über die älteste und jüngere Geschichte, aber auch über modernste Forschungen und Zukunftsideen einen besonderen Bezug hat“, hebt Rosendahl hervor. Schließlich war es der gebürtige Mannheimer Karl Friedrich Schimper (1803-1867), der den Begriff „Eiszeit“ prägte und später sogar die Paläo-Klimaforschung begründete.

Heute zähle Mannheim zu den zehn bedeutendsten Museumsstandorten für Eiszeitarchive in Europa, auch dank der Forschung des renommierten Curt-Engelhorn-Zentrums, betont Rosendahl. Zudem stelle Mannheims geologischer Untergrund – die oberen Ablagerungen des nördlichen Oberrheingrabens – eines der wichtigsten kontinentalen Klimaarchive Europas dar.

Die Ausstellung werde mehr als 100 Exponate umfassen. Damit ist sie größer als bei allen bisherigen Stationen. Neu ist etwa die Rekonstruktion eines Höhlenlöwenbabys oder das kleinste Mammutskelett der Welt, welches erstmals außerhalb der Schweiz, wo es gefunden wurde, gezeigt wird. Schließlich sind zum ersten Mal Exponate der „Sammlung Reis“ öffentlich zu sehen. 2016 hatte der Seniorchef der Sektkellerei Deidesheim, Klaus Reis, seine komplette Privatsammlung mit mehr als 20 000 meist eiszeitlichen Knochen, Schädeln, Gebissresten und Stoßzähnen als Zustiftung den Reiss-Engelhorn-Museen übertragen. Die kamen damit schlagartig unter die Top Ten der Museen mit eiszeitlicher Sammlung.

Zudem erstmals präsentiert werden die Ergebnisse eines seit Ende 2016 laufenden, großen Forschungsprojekt mit dem Titel „Eiszeitfenster Oberrheingraben“, gefördert mit knapp 800 000 Euro von der Klaus Tschira Stiftung, bei dem diese Exponate untersucht wurden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020