Das Mondfest kommt nach Mannheim

Nächstes Jahr wird das chinesische Teehaus im Luisenpark 20 Jahre alt. „Ich finde, es ist in dieser kurzen Zeit zu einem der Mannheimer Wahrzeichen geworden“, sagt der ehemalige Erste Bürgermeister Norbert Egger, der auch Ehrenbürger zweier chinesischer Städte ist. Diesem Wahrzeichen steht eine Veränderung ins Haus: Die bisherige Betreiberin ist nun in Pension, ein neuer Pächter musste her. Der ist kein Unbekannter: Die Mannheimer Baufirma CZICC Ltd. mit ihrem Vorsitzenden Li Hongbao war schon zu großen Teilen am Bau des Gartens beteiligt und wird laut Vertrag für die nächsten zehn Jahre den Betrieb des Teehauses übernehmen.

Mit dem Pächterwechsel wird es einige Neuerungen im Teehaus geben: Ab dem 1. März hat es häufiger geöffnet, nämlich täglich von 13 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Von November bis Ende Februar wird das Teehaus nur am Wochenende Besucher empfangen. Die Speisekarte soll vergrößert und verbessert werden, Konkretes dazu wurde jedoch nicht gesagt. Die Möglichkeit, den Raum für Feierlichkeiten und Trauungen zu mieten, bleibt weiterhin bestehen. „2020 sind schon sieben oder acht standesamtliche Trauungen angemeldet“, so Joachim Költzsch, Geschäftsführer des Luisenparks. Trauungen im Teehaus werden über die Stadt gebucht.

Der neue Pächter des Teehauses kündigte darüber hinaus ein umfangreicheres Kulturprogramm an: Geplant ist unter anderem ein Vortrag des Generalkonsuls der Volksrepublik China in Deutschland und eine Malerei- und Kalligraphie-Ausstellung. Das Highlight soll das traditionelle „Mondfest“ werden, das am 1. Oktober stattfinden wird. „Rote Laternen überall, Leute, die picknicken, traditionelle Musik – das wird ein großer kultureller Gewinn für die Region“, sagt Alexandra Wind, Pressesprecherin des Luisenparks. Termine für die weiteren Veranstaltungen sind jedoch wegen des Coronavirus und den damit einhergehenden Unsicherheiten noch nicht klar.

Li Hongbao verfügt über ein großes Netzwerk in China und Deutschland, durch das 2001 die Fertigstellung des chinesischen Gartens überhaupt erst möglich war. Seine Firma mit Hauptsitz in Mannheim war darüber hinaus auch für den Bau des chinesischen Gartens in Hamburg verantwortlich sowie für das chinesische Themenhotel im Fantasia-Land. Aus diesen zahlreichen Erfahrungen möchte man schöpfen, um „auch auf die Wünsche der Kunden bestmöglich einzugehen“, so Hongbao.

Die „Heimstatt für deutsch-chinesische Beziehungen“, wie Norbert Egger den chinesischen Garten nennt, habe für ihn „eine Bedeutung weit über Mannheim hinaus.“ So soll der Garten auch in Zukunft ein wichtiger Faktor im interkulturellen Austausch sein. Ein Ort, der Einheimischen China näher bringt und Chinesen in Deutschland ein Heimatgefühl vermittelt. mao

