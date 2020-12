Das Museum kommt zu Besuch ins Wohnzimmer

Das Technoseum bleibt über Weihnachten geschlossen, „doch das heißt nicht, dass auf gemeinsames Entdecken und Experimentieren verzichtet werden muss“, kündigt Sprecherin Marit Teerling an.

Denn erstmals bietet das Museum Online-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, bei denen vor dem eigenen Rechner, aber in Gesellschaft und unter kundiger Anleitung zum Beispiel Kreisel und Kugelbahnen gebaut werden – und zwar aus Alltagsgegenständen, die in den eigenen vier Wänden mühelos aufzutreiben sind.

Am Montag, 21. Dezember, können Mädchen und Jungen ab acht Jahren in der Weihnachtswerkstatt noch kurz vor dem Fest kleine Geschenke erstellen. Vom steigenden Stern bis hin zu einem witzigen Geschicklichkeitsspiel sind kreative Ideen dabei, mit denen sich die Jung-Konstrukteure natürlich auch gern selbst beschenken können.

An Tandems aus je einem Kind ab sechs Jahren und einem Erwachsenen richtet sich der Kurs am Dienstag, 29. Dezember: Dann werden im Team aus Papprohren und mit Fantasie ausgeklügelte Kugelbahnen konstruiert, in denen die Kugel möglichst lange unterwegs ist. Weitere Online-Kurse finden am 30. Dezember sowie am 5. und 7. Januar statt. Die Workshops sind jeweils von 15 bis 17 Uhr und kosten pro Teilnehmer bzw. Team zehn Euro.

Eine vorherige Anmeldung ist unter www.reservix.de notwendig, im Vorfeld wird eine Materialliste verschickt. Infos gibt es auch unter www.technoseum.de red

