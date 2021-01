Das muss besser werden

Wieder das Positive zuerst: Dass in Mannheim bereits deutlich mehr als 10 000 Menschen gegen das Virus geimpft worden sind, ist angesichts der deutschlandweiten Probleme doch schon mal was. Wobei man kein Mathematik-Professor sein muss, um aus der guten Nachricht die schlechte zu errechnen: Ginge es in diesem Tempo weiter, würde die angestrebte Herdenimmunität gegen Corona hier in ungefähr zwei Jahren erreicht.

Das Grundproblem ist, ganz klar, der Mangel an Impfstoff. Das Land nennt ihn „eklatant“, auf Bundesebene ist dagegen ständig von weiteren Lieferungen die Rede. Hängen die Lkw damit womöglich auf der Autobahn in den Kasseler Bergen fest?

Es fällt schwer, auf den Mangel anders als mit Zynismus zu reagieren. Wenn laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn alles nach Plan läuft, dann hat er sträflich versäumt, die Bürger auf die Knappheit im Januar vorzubereiten. Stets war nur von den maximalen Kapazitäten die Rede.

Ein nicht minder schlechter Witz ist der Plan, die Impfung ausgerechnet der über 80-Jährigen ausschließlich über eine lange völlig überlastete Hotline, eine App und eine komplizierte Homepage zu organisieren. Viele sind da ohne Hilfe ihrer Kinder oder Enkel aufgeschmissen.

Das muss alles dringend besser werden. Sonst nimmt der Verdruss gerade über das eigentlich einzig wirklich Erfreuliche in dieser Pandemie zu: den Impfstart.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021