Das muss gesagt werden

Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.“ So lauten die Schlagzeilen auf großformatigen Plakaten in den Schaufenstern des katholischen Citypunkts in F 2, 6. Darauf folgen jedoch keine populistischen Statements, sondern kurze Bibelworte.

Ja, die Bibel darf man noch zitieren, ihre Verse scheinen oft harmlos und Nächstenliebe finden doch irgendwie alle gut. Doch vor dem Hintergrund aktueller politischer Debatten bekommen manche schlichten Verse eine ganz neue Brisanz. Wenn zum Beispiel Menschen Geflüchtete mit offenen Armen empfangen, ihnen Hilfe, ein offenes Ohr, sogar einen Schlafplatz anbieten, wie das Mitglieder des Mannheimer Evangelisierungsteams in vorbildlicher Weise tun und sich dabei auf Bibelworte berufen, werden sie konkret und für manche Zeitgenossen ärgerlich.

Vorbild Alfred Delp

Am vergangenen Sonntag gedachten Menschen auch in Mannheim der unzähligen Opfer nationalsozialistischer Willkür und Gewalt. Viele wurden es, weil sie den Mund nicht halten konnten und wollten, weil sie sagten, was gesagt werden musste.

Einer dieser Menschen war Jesuitenpater Alfred Delp, dessen Todestag sich heute jährt. Er wurde am 2. Februar 1945 im Hinrichtungsschuppen der Haftanstalt Plötzensee in Berlin von den Nazi-Schergen gehängt. Für sie war schon Hochverrat, dass er im sogenannten Kreisauer Kreis eine Vision davon entwickelte, wie in der Zeit nach Ende des Terrorregimes wieder Gerechtigkeit und demokratische Strukturen entstehen könnten. Er sprach damit freilich auch aus, was nur wenige sich trauten: Dass dieser Krieg unweigerlich verloren war, und damit auch die verhasste Diktatur ihr Ende finden würde.

Alfred Delp tat das aus christlicher Verantwortung auch in Zusammenarbeit mit Menschen guten Willens über Grenzen von Konfessionen und politische Einstellungen hinweg. Delp wurde in Mannheim geboren und getauft und ist in Lampertheim aufgewachsen, war also gewissermaßen einer von uns. Er sagte, was auch heute von uns gesagt werden muss – dem Vorwurf des Gutmenschentums oder der politischen Naivität zum Trotz.

Es braucht Mut – überall

Unsere Stadt bietet beste Voraussetzungen für den Dialog zwischen Religionen, unterschiedlichen Kulturen und politischen Gruppen. Es beeindruckt mich immer wieder, wie sich Schüler bei Gedenkveranstaltungen klar positionieren: „Ich bin für Demokratie, Freiheit, Dialog, für ein Miteinander über kulturelle, religiöse, sprachliche Grenzen hinweg“, sagen sie. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen! Ja, das zu sagen, braucht oft Mut in den Klassenzimmern und Schulhöfen, in der Straßenbahn und in den Kneipen.

Im Quadrat E 6 erhebt sich vor einer Ziegelsteinmauer auf einem Sockel die riesige Bronzefigur des „Engels des jüngsten Gerichts“ von Gerhard Marcks, die 1952 als Mahnmal für alle Opfer der Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945 übergeben wurde. Der Engel steht für die Rede Jesu vom Weltgericht im Matthäusevangelium. Vor dem Weltenrichter wird sich in letzter Klarheit erweisen, was ein Leben wirklich taugt. Kriterium für Christen ist dabei der Vers: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.

Bernhard Boudgoust

Pastoralreferent

Leiter der Citypastoral

Klinikseelsorge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019