„Das passt nicht zu unserer Stadt“

Die Bewohner der Nachtigal-Straße in Rheinau-Süd sind Kummer gewohnt. Unentwegt erhalten sie Briefe, in denen ihre Adresse mit doppeltem „l“ geschrieben wird. Doch bei dem Namenspatron ihres Quartiers handelt es sich keineswegs um den munteren Singvogel, sondern um den Kolonialisten Gustav Nachtigal. Möglicherweise hat sich das Problem mit der Schreibweise bald erledigt – auf eine Weise, welche die Anwohner nicht begeistert.

Denn ihre Straße ist eine von vier in Rheinau-Süd, die nach dem Willen der Stadtverwaltung umbenannt werden sollen. Am Dienstag stand das Thema auf der Tagesordnung im Hauptausschuss des Gemeinderates, wurde jedoch vertagt. Erst soll eine Bürgerbeteiligung erfolgen, die bislang ausgeblieben ist.

Betroffen sind neben der Nachtigal- die ebenfalls in der alten IG-Siedlung liegende Lüderitz- und die Leutweinstraße sowie der im eher jungen Baugebiet befindliche Sven-Hedin-Weg. Dieser erhielt seinen Namen erst 1985, die anderen bei Gründung der Siedlung nach 1933.

Gutachten von Historikern

Anlass für die Initiative ist ein Antrag der Grünen von 2009, der eine breite Mehrheit im Gemeinderat fand. Das „Kolonialviertel“ in Rheinau-Süd wurde dadurch Thema. Die Stadt gab ein Gutachten in Auftrag – beim renommierten Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz.

Die 34 Seiten starke Analyse liegt jetzt vor und ist eindeutig: „Nach sorgfältiger Überprüfung dieser Biographien, unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Praxis in anderen deutschen Großstädten empfehlen wir der Stadt Mannheim die Umbenennung dieser vier Straßen.“ Angesichts dessen brachten Oberbürgermeister Peter Kurz und Baudezernent Lothar Quast eine Verwaltungsvorlage auf den Weg, wonach die vier Straßen innerhalb von zwei Jahren umbenannt werden. Bis dahin sollten die Straßenschilder mit dem Zusatz versehen werden: „Diese Ehrung entspricht nicht mehr den heutigen Wertevorstellungen.“

Im örtlichen Bezirksbeirat fand die Vorlage eine knappe Mehrheit von sieben zu fünf Stimmen. Danach sollte sie am Dienstag nicht-öffentlich im Hauptausschuss beraten werden und am kommenden Dienstag im Gemeinderat. Doch Kurz setzte das Thema von der Tagesordnung ab. Mehrere Fraktionen verlangten eine vorherige Bürgerbeteiligung.

Die Anwohner sind über das Vorhaben bis heute nicht offiziell informiert, ihre Vertretung, die örtliche Siedlergemeinschaft, erst seit Mitte vergangener Woche. Und auch dies nur, weil ihr Vorsitzender Hans Held für die FDP im Bezirksbeirat sitzt.

Seine Meinung ist differenziert: „Auch wir sehen, dass die Straßen nach Personen benannt sind, die eine Haltung hatten, die auch wir strikt ablehnen“, betont Held: „Aber Geschichtspolitik darf nicht auf dem Rücken der heute lebenden Bürger ausgetragen werden.“ Konkret beklagt er den für die Anwohner resultierenden Aufwand und die Kosten.

Das sehen auch die Befürworter als Aufgabe: „Für mich ist es wichtig, dass den Menschen keine Kosten für Dokumentenänderung wie Personalausweis etc. entstehen“, sagt die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Kahlert: „Das war aber bereits bei der Umbenennung der Karl-Peters-Straße völlig unproblematisch.“

Breiter politischer Konsens

Kahlert und SPD-Stadtrat Thorsten Riehle, die beide in Rheinau-Süd wohnen, haben sich dafür eingesetzt, vor einem Beschluss mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen: „Es muss Raum zur Diskussion bleiben“, sagt Riehle: „Mein Verständnis dieses Prozesses ist, mitzunehmen, für Verständnis zu werben, ins Gespräch zu kommen, aufzuklären.“

SPD und Grüne lassen jedoch keinen Zweifel, dass am Ende die Umbenennung kommen muss: „Personen, die für Rassismus, Gewalt und koloniales Unrecht stehen, in Form von Straßennamen zu ehren, passt nicht zu unserer auf Toleranz und Vielfalt aufbauenden Stadtgesellschaft“, betont Elke Zimmer, Stadträtin und Landtagsabgeordnete der Grünen: „Von daher ist eine Umbenennung geboten.“

Auch die CDU ist nicht prinzipiell dagegen: „Als ich das über Sven Hedin gelesen habe, da stellten sich mir die Haare“, begründet CDU-Fraktionschef Claudius Kranz. CDU-Ortsverbandschef Christoph Hambusch mahnt denn auch lediglich an, „dass die Umbenennung grundsätzlich im engen Dialog mit den betroffenen Anwohnern erfolgen muss.“ Auch er fordert Kostenübernahme der Stadt.

Eindeutig gegen die Umbenennung ist die AfD. Ihr Stadtrat Jörg Finkler, in Rheinau-Süd wohnhaft, bezeichnet sie als „Bücherverbrennung des 21. Jahrhunderts“; sie lege „die Axt an unserer Identität“.

Bei dem Satz kann Thorsten Riehle nur den Kopf schütteln: Er entgegnet, „dass Antidemokraten, Rassisten und Kriegsverbrecher nicht meiner Identität entsprechen.“

