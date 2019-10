Mit rund 56 000 Stimmen hatte die Grünen-Spitzenkandidatin Melis Sekmen bei der Kommunalwahl von allen Bewerbern die meisten geholt. Wir haben Stadträte der drei großen Fraktionen gefragt, was die Politikerin Melis Sekmen ausmacht, welchen Anteil sie am Erfolg der Grünen hat und welcher politische Weg von ihr noch zu erwarten ist.

Nikolas Löbel (CDU): Wie Sekmen war auch der heute 33-jährige Bundestagsabgeordnete, CDU-Kreisvorsitzende und Stadtrat schon in jungen Jahren erfolgreich in der Politik. „Melis ist jung, unverbraucht und offen für neue politische Bündnisse in und zum Wohle der Stadt“, sagt Löbel. Den Erfolg der Grünen bei der Kommunalwahl führt er allerdings „maßgeblich auf den guten Bundestrend der Partei“ zurück. Zur politischen Zukunft von Sekmen erklärt Löbel: „Wenn Melis ihr Studium abschließt und noch Berufserfahrung sammelt, hat sie eine weitere Grundlage für größere Aufgaben geschaffen. Das politische Talent ist da.“

Helen Heberer (SPD): Die Sozialdemokratin war zehn Jahre Landtagsabgeordnete und ist seit 20 Jahren Mitglied des Gemeinderats – für viele Frauen ein politisches Vorbild. „Melis Sekmen ist eine junge, humorvolle Frau, die sich den Menschen zuwendet“, sagt Heberer. „Ihre politischen Ziele geht sie mit unverbrauchter Energie an. Das wurde von den Wählerinnen und Wählern honoriert.“ Die SPD-Politikerin betont aber auch, dass die Grünen „seit Fukushima auf einer Erfolgswelle“ schwämmen, die durch die aktuellen Klimathemen weiter anhalte. Als Politiker brauche man „fundierte Argumente, praktikable Lösungen, Überzeugungskraft und Geduld“, so Heberer. Und man müsse Niederlagen aushalten. Wenn es Melis Sekmen gelinge, unter diesen Bedingungen ihre Vorhaben umzusetzen, „dann kann sie weiterhin Erfolg haben“.

Gerhard Fontagnier (Grüne): „Melis ist eine starke Kommunikatorin, sie kann mit allen reden und ihre Politik und ihre Arbeit verständlich machen“, lobt der Grünen-Stadtrat die junge Fraktionschefin. Sekmen sei „breit aufgestellt“ und könne etwa auch aus dem Kreis der Migranten Stimmen holen – ein Aspekt, den Fontagnier neben dem Bundestrend und dem großen Einsatz des Grünen-Kreisverbands für das gute Wahlergebnis verantwortlich macht. „Wir haben bei den Grünen leider nicht viele Mitglieder mit Migrationshintergrund, die nach vorne drängen.“ Fontagnier traut Sekmen noch viel zu. „Im Grunde kann sie alles, sie hat viel Zeit, alles zu werden.“ imo (Bilder: lang, Pr, Grüne)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019