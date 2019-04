Das Prinzip Supermarkt

Wie die Waren in den Supermarkt kommen – darum geht’s bei der nächsten Schnuppervorlesung für Kinder am morgigen Donnerstag, 25. April, um 10 Uhr an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim. Im Zentrum der Vorlesung aus der Reihe DHBW4Kids steht die Logistik. Mit vielen praktischen Beispielen aus dem Alltag beantwortet Julia Hansch, Professorin im Studiengang BWL-Spedition, Transport und Logistik alle Fragen rund um das Thema Warenströme. Frisches Obst, gefüllte Regale, Brot und Brötchen an der Backstation – alles wie gewohnt an seinem Platz. Nur wie kommt das überhaupt? Was muss passieren, damit all diese Waren immer pünktlich an Ort und Stelle sind? Gemeinsam mit Dr. Julia Hansch, Professorin im Studiengang BWL-Spedition, Transport und Logistik schauen sich die Teilnehmer der kommenden DHBW4Kids Warenströme an und hinterfragen die Logistik dahinter.

Die DHBW4Kids findet immer an der DHBW Mannheim am Campus Coblitzalleestatt und ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine formlose Anmeldung mit Angabe von Vor- und Nachname sowie Alter des Kindes per E-Mail unter kids@dhbw-mannheim.de gebeten. Erforderlich ist auch die Angabe einer Telefonnummer, unter der ein zuständiger Erziehungsberechtigter während der Zeit von DHBW4Kids erreichbar ist.

Info: Infos im Internet unter www.dhbw-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019