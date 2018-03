Das Problem mit der Statik

Anzeige

Mannheim.Er nutzte Röntgenstrahlen, Radar und machte viele Probebohrungen – denn alte Pläne gab es nicht: Statiker Felix Späh untersuchte den Ochsenpferchbunker, ob und wie er als Archiv genutzt werden kann. Denn der Koloss wirkt zwar massiv, ist es aber nicht an allen Stellen. Ganz oben ist die Decke sehr stabil und 1,40 Meter dick. Beim Bau rechnete man damit, dass eine Bombe möglicherweise diese Decke durchschlagen könnte – daher „durften“ während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter in den Bunker, aber nur ins oberste Stockwerk – so perfide war das System. Am 26. August 1944 wurde der Bunker ja auch von drei Minenbomben getroffen, es gab aber nur geringe Schäden und keine Verletzten.

627 Kilo pro Quadratmeter

Wegen dieser starken Decke war es auch kein Problem, die zwei zusätzlichen, verglasten Geschosse aufzusetzen. Auch der Boden des Stockwerks darunter ist noch sehr massiv, mit dicken Stahlbetonträgern zusätzlich verstärkt. Bis zu einer Tonne Papier pro Quadratmeter dürfen hier gelagert werden – weshalb da auch die Bibliothek des Marchivum ihre neue Heimat gefunden hat.

Die beiden Magazingeschosse darunter haben indes „ganz normale Böden“, so Späh. Bis hierher, so die Planer der Nazi-Zeit, werde keine Bombe durchschlagen, dicke Wände – bis 1,10 Meter – bieten ausreichend Schutz bei Beschuss oder Explosionen in der Umgebung. Die Böden mussten aber nicht speziell ausgelegt werden. Das erwies sich jetzt als Herausforderung für die Lagerung – denn sie hätten nur 500 Kilogramm pro Quadratmeter vertragen. Zudem wurde teilweise schlechter Beton, schlechtes Eisen verbaut, „ein Mangelproblem im Krieg“,so Späh.