Das Programm 2018: Vom Bildungsgipfel bis zum Ball

Anzeige

Zudem gibt es im Rosengarten weiter zahlreiche kulturelle Großveranstaltungen, etwa am 22. April in der „Pro Arte“-Reihe das Gastspiel der Dresdner Philharmonie, am 17. Mai den Auftritt der Sängerin Vanessa Mai, am 10. Juni das „Mannheimer Meisterkonzert“, am 16. und 17. Juni das Tanzsportfestival m)))motion – wieder mit einem großen „Rosengartenball“ – sowie am 12. September das Konzert von Rea Garvey, am 21. Oktober ein Abend mit BAP sowie am 16. November mit Katie Melua. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018