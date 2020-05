Das rosa Fahrrad

Sara, ich nenne sie hier so, hatte am vergangenen Sonntag Geburtstag. Sie lebt mit ihrer Familie in Ladenburg in einer Obdachlosenwohnung. Ich habe täglich mit ihnen per Video Kontakt, alles andere geht zurzeit leider nicht. Saras Eltern kommen aus einem anderen Land, aber sie wohnen nun schon eine Weile hier bei uns.

Sara ist ein aufgewecktes Kind. Seit Wochen erinnerte sie mich daran, dass sie bald zehn Jahre alt wird. Und auf meine Frage, was sie sich denn zum Geburtstag wünscht, kam es aus vollem Herzen: ein rosa Fahrrad. Oje, warum hatte ich nur gefragt – ein Kinderfahrrad in der passenden Größe, und dann auch noch rosa. Ich hatte noch Glück, dass sie sich kein Pferd wünscht. Aber woher nehmen? Gerade haben auch die kleineren Geschäfte wieder geöffnet, aber ein neues Fahrrad ist im Etat der Familie natürlich nicht drin. Ihr kleines Kinderrad, das sie vor Jahren gebraucht bekam, ist seit Monaten kaputt und nicht mehr zu reparieren.

Das ganze Unternehmen gestaltete sich also schwierig, und ich hatte wenig Hoffnung, dass ich in so kurzer Zeit etwas Passendes finden würde. Und da entdeckte ich im Internet eine Anzeige: ein rosa Mädchenrad! Bezahlbar, in der Nähe abzuholen. Eine freundliche Familie öffnete mir einige Tage später die Tür. Das Rad stand parat, dazu noch ein Kinderbuch und ein T-Shirt als Geschenk der Familie. Unter unserem Mundschutz lächelten wir uns an. Ich legte das Geld auf einen Stein, die Familie nahm es von dort entgegen. Es geschah kontaktlos aus sicherem Abstand, und dennoch fühlten wir uns einander nah.

Die Zeit bleibt stehen

Sonntags war es dann soweit. Ich stellte das Fahrrad vor Saras Tür, klingelte und ging auf Abstand. Sara und ihre Eltern wollten es zuerst nicht glauben. Erst Überraschung, ungläubiges Staunen – und dann war da so viel Glück in diesen Augen! Da blieb die Zeit einfach stehen, nichts konnte mit diesem Strahlen konkurrieren. Das ist es, was Großeltern und alle, die mit Kindern arbeiten, momentan so vermissen: diese unbändige Lebensfreude der Kinder! Und großes Vertrauen, dass sich alles zum Guten wendet.

Und das ist auch das, was ich Ihnen wünsche: immer wieder ein Lächeln, ein freundliches Miteinander, ein gutes Wort oder liebevolle Gesten, von denen wir überall so viel lesen. Sicher bringt Ihnen niemand ein rosa Fahrrad vorbei. Aber steht das Zweirad nicht auch stellvertretend für den Einkauf des Nachbarn, das freundliche Lächeln im Supermarkt oder den unglaublichen Einsatz vieler Menschen für andere? Nicht wenige sind momentan in großer Not, gezeichnet von Krankheit oder gar Existenzangst.

Unmögliches kann gelingen

Der Antwortpsalm im Gottesdienst der katholischen Kirche am Sonntag lautet: „Der Herr ist mein Hirte.“ Dieser Psalm ist mir ein treuer Begleiter. Er hat mir in meinem Leben in schweren Stunden Kraft gegeben. Natürlich, man muss daran glauben, das ist wirklich nicht immer leicht. Und so bleibt mir zu wünschen: Fühlen Sie sich in allen Situationen getragen, behalten Sie Ihre Kraft, geben Sie nicht auf. Manchmal wünscht man sich etwas fast Unmögliches und es gelingt. Wir sind nicht allein. Ich wünsche Ihnen Begegnungen der Lebensfreude und des unermesslichen Vertrauens. Bleiben Sie behütet!

Sabine Weil

Schuldekanin im

Katholischen Dekanat

Heidelberg-Weinheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020