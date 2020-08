Das sagen Leser und Betroffene zum Stotterer-Podcast

Im Newsroom des „Mannheimer Morgen“ ist es in diesen Tagen eher ruhig. Von hektischem Treiben aller Blattmacher – keine Spur. Fast alle Arbeitsplätze sind unbesetzt – Homeoffice. Auch das Telefon des Kulturblattmachers, er ist nicht im Homeoffice, fristete ein eher tristes Dasein. Kein Wunder, gab es kaum Veranstaltungen, die besetzt werden konnten. Ab und an, ja, da klingelt es. „Gibst du mir für mein Porträt noch zehn Zeilen mehr?“, lautete dann etwa nicht selten eine Frage vom anderen Ende der Leitung.

An diesem Mittwoch ist das anders, als der Autor dieses Textes an seinen Arbeitsplatz kommt. An diesem Morgen ist die erste Folge des Stotterer-„Ppppodcasts“ dieser Redaktion erschienen.

Gegenseitige Wertschätzung

Das Telefon klingelt – die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Normalerweise ist es eher der Blattmacher, der die Agentur anruft. „Berichten Sie über dieses und jenes Konzert?“, „Bis wann können wir mit dem Text rechnen?“, sind dann typische Fragen. Dass man nun selbst gefragt wird – ungewöhnlich. Die Agentur hat vom Ppppodcast gehört. „Wie sollen sich Flüssigsprechende gegenüber Stotternden verhalten, will ich noch gerne von Ihnen wissen, Herr Koch“, fragt die Agenturkollegin – und eröffnet einen Reigen an Rückmeldungen, den diese Redaktion und der stotternde Moderator des „Ppppodcast – der Podcast von Stotternden für Stotternde“ erhalten. Kein Wunder: Die dpa-Meldung zum neuen Projekt greifen bundesweit Massenmedien auf ihren Webseiten auf, etwa die „Süddeutsche Zeitung“, „Die Welt“, der TV-Sender „RTL“ oder das Portal „t-online.de“. Auch die „Drehscheibe“, ein journalistischer Branchendienst für Redaktionen in ganz Deutschland, nimmt sich des Projekts an und wird dieses in Kürze vorstellen.

Dann klingelt das Telefon wieder – eine Leserin, oder besser: Hörerin? Sie will anonym bleiben, stottert – und hat den Ppppodcast angehört. „Toll, dass Sie das machen. Ich hätte mich das nicht getraut“, eröffnet sie das Gespräch, das sich zum Beispiel um Komplexe oder die Frage dreht, wann man sich traut, in einer größeren Gruppe das Wort zu ergreifen.

Es ist ein positives, ein angenehmes Gespräch, wie alle Rückmeldungen angenehm sind. Leserin Barbara König, sie stottert nicht, meldet sich am Donnerstag per Mail. Bereits im Januar sei ihr bei einem Redaktionsbesuch in einer Konferenz das Stottern aufgefallen. Nun habe sie sich den Ppppodcast „mit großem Interesse“ angehört. „Ich sehe auch die große Chance, die Ihnen Karsten Kammholz und Ihre Kollegen damit ermöglichen. Man hört so viel gegenseitige Wertschätzung und eine gute Arbeitsatmosphäre heraus“, schreibt sie. „Ihnen allen herzlichen Dank für dieses Projekt! Ich werde es mit großem Interesse weiterverfolgen.“

Es liegt in der Natur der Sache, dass vor allem Betroffene reagieren. „Der Podcast ist eine super Idee. Stark umgesetzt. Und auch der Zeitpunkt ist perfekt, da das Thema durch Joe Biden, auch abseits vom Weltstottertag, in die Gesellschaft gerückt wird“, schreibt etwa Andre Blank dem Moderator. Eine Nutzerin schreibt auf der Facebookseite der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe (BVSS): „Ganz großes Lob und chapeau für deinen Mut.“ Und eine BVSS-Sprecherin bescheinigt: „Für die Öffentlichkeitsarbeit von Stottern & Selbsthilfe habe ich mir schon länger gewünscht, dass es einen Podcast gibt, bei dem konsequent gestottert wird. Leider gelingt es uns tatsächlich bei eigenen Videos selbst nicht immer, Stotternde dabei zu haben, deren Symptomatik offen hörbar ist. Klar, denn es braucht viel Mut dazu. Danke, dass Sie diesen Mut haben!“

Am Mittwoch hatte sich der Gesundheitstreffpunkt Mannheim gemeldet. Im Kommentar zum Thema hatte der Autor dieses Textes erwähnt, dass es in Mannheim keine Selbsthilfegruppe mehr gibt. Das soll sich ändern. So sollen sich interessierte Stotternde unter gesundheitstreffpunkt-mannheim@t-online.de oder ab 7. September unter der Nummer 0621/339 18 18 melden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020