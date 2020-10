Das sagen Mannheimer aus Politik, Sport und Medizin zu neuen Corona-Regeln

Mannheim.Auf die gestern beschlossenen strengeren Regeln gibt es verschiedene Reaktionen: Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hält sie für teilweise nicht überzeugend. Ein Mediziner findet die Reaktion zu spät. Die Fitnessstudios haben kein Verständnis. Das sagen Mannheimer zu den neuen Corona-Regeln:

Oberbürgermeister Peter Kurz:

Der Oberbürgermeister hält die Entscheidung, die insbesondere hoch regulierte Bereiche wie beispielsweise Veranstaltungen und Restaurants betrifft, nach wie vor für nicht überzeugend und wird sich für Erleichterungen beim Land einsetzen. Er sieht als Notmaßnahme einen einwöchigen klar definierten, aber umfassenden Shutdown als wirksamer, um die Infektionsketten nahezu vollständig zu unterbrechen. Dabei hätte es nicht der jetzt wieder schwer zu vermittelnden Differenzierungen bedurft, sagt Peter Kurz. „Auch wäre dies für alle planbarer gewesen. Umso zwingender ist, dass tatsächlich eine deutlicher Rückgang der Neu-Infektionen gelingt und dabei ist die Mitwirkung und Achtsamkeit möglichst aller Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung: Auch wenn sich unter den Maßnahmen solche befinden, von denen eine messbare Wirkung erwartet werden kann, kommt es nach wie vor darauf an, dass sich alle selbst schützen und nahe Kontakte vermeiden. Nur dann besteht auch die Chance, dass die Einschränkungen im vorgesehenen Zeitrahmen oder früher aufgehoben werden. Für eine Beurteilung der Maßnahmen im Detail müssen wir noch die Rechtsverordnung des Landes abwarten, mit der morgen oder am Samstag zu rechnen ist."

Klinikum-Intensivmediziner Thomas Kirschning:

"In den Krankenhäusern steigt die Zahl der COVID-19-Patienten aktuell deutlich an", sagt Oberarzt Thomas Kirschning von der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), der die Covid-19-Intensivkapazitäten in den drei Krankenhäusern der Stadt koordiniert. Das mache sich auch im Intensivbereich des Klinikums bemerkbar. "Wir nähern uns bereits wieder der Auslastung, die wir auf dem Höhepunkt der ersten Welle im Frühjahr hatten", so Kirschning. Er macht jedoch auch auf einen positiven Unterschied aufmerksam: "Seit damals haben wir in Bezug auf Therapien dazugelernt, und wir haben uns in der UMM und in Mannheim insgesamt gut auf eine erneute Zunahme vorbereitet. Trotzdem sind wir Intensivmediziner besorgt, wie stark die Fallzahlen steigen. Wir hätten uns schon früher stärkere Kontaktbeschränkungen gewünscht. Damit die Lage für die Krankenhäuser in Deutschland beherrschbar bleibt, sind weitere Beschränkungen absolut notwendig. Dadurch lässt sich die Ausbreitung wirksam abbremsen. Auch wenn es schwerfällt, müssen wir alle unsere sozialen Kontakte weiter einschränken, denn sehr viele Übertragungen ereignen sich im persönlichen Umfeld."

Sabine Hamann, Sportkreis-Mannheim

Die Vorsitzende im Sportkreis Mannheim, Sabine Hamann, ist sehr enttäuscht darüber, dass die schwerwiegende politische Entscheidung ohne Einbezug der Sportorganisationen erfolgt ist. "Der Vereinssport hat in den vergangenen Monaten außerordentliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein und größte Umsicht bewiesen. Nach Ansicht der Sportkreisvorstände wäre es angemessen, die Ehrenamtlichen in den Vereinen dafür zu belohnen, dass sie konsequent Konzepte entwickelt haben, die wirksam waren. Diese tragfähigen Vereinskonzepte sollten nun die Ausgangsbasis für professionelles Krisenmanagement sein. Den Sportbetrieb stattdessen erneut zu untersagen, heißt, die zu Beginn der Pandemie angewendete Strategie zu wiederholen, als habe es in den vergangenen Monaten keinen Erkenntnisgewinn gegeben. Nicht Schließung kann die Methode der Wahl sein, sondern eine Klarstellung, unter welchen Bedingungen Sport stattfinden kann. Eine Wiedereröffnung des Sportbetriebs ist für die Bevölkerung und insbesondere für die Kinder und Jugendliche vor dem Hintergrund des gesundheitlichen Aspekts sowie des sozialen Zusammenhalts im Sport von größter Bedeutung!"

Katholischer Stadtdekan Karl Jung:

"Uns als Katholische Kirche in Mannheim ist der größtmögliche Schutz für die Menschen ein Anliegen, daher halten wir uns nicht nur streng an unsere bestehenden Hygienekonzepte, sondern haben diese in der letzten Wochen bereits ausgeweitet und auch verschärft.

So sind in den Kirchen nicht nur festgelegte Sitzplätze, die die vorgeschriebenen Abstände gewährleisten, und eine Reihe von Hygienemaßnahmen bereits eingeübte Praxis, sondern es wurde beispielsweise die Maskenpflicht bereits vor einer Woche ausgeweitet: Der Mund-Nase-Schutz ist nicht mehr nur bis zum Erreichen des Sitzplatzes, sondern während des gesamten Gottesdienstes Pflicht. Der Gemeindegesang wurde erneut ganz ausgesetzt. Gleichzeitig trat ein neues Lüftungs- und Heizkonzept in Kraft, das Luftverwirbelungen minimiert, die Raumtemperatur bei 10 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent konstant hält. Außerdem werden die Kontaktdaten jedes Gottesdienstbesuchers schriftlich erfasst.

Als Kirche ist es unser Auftrag, Menschen - ganz besonders Kinder, Kranke, Bedürftige und Alte - nicht allein zu lassen. Wir werden in dieser Pandemiephase entschieden bei den Menschen sein. Bei der Planung der Weihnachtsgottesdienste haben wir auch das im Blick und schauen gemeinsam mit unseren evangelischen Geschwistern wie wir Gottesdienste im Freien, zu Hause und natürlich in den Kirchen feiern können."



Evangelischer Dekan Ralph Hartmann:

"Es ist zu spüren, wie die Verantwortlichen um die Beschlüsse ringen. Die aktuellen Entscheidungen sind für viele Branchen und Kulturbetriebe schwer zu verkraften.

Uns ist es wichtig mit aller Kraft dazu beizutragen, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Dazu halten wir in unseren Bereichen streng die Schutzmaßnahmen ein und wir sind dankbar, dass wir Gottesdienste feiern können.

Wir wollen in diesen so schwierigen und unsichereren Zeiten niemanden alleine lassen. In unseren Gottesdiensten finden Menschen Zuversicht, Trost und Halt. Die TelefonSeelsorge beispielsweise steht rund um die Uhr kostenfrei bereit.

Für die Weihnachtszeit planen wir schon seit Wochen intensiv Gottesdienste in unseren Kirchen und im Freien. Es wird digitale Angebote online und im TV geben und eine Vorlage für eine häusliche Feier. Unser Ziel ist es, mit einem erweiterten und vielfältigen Angebot allen einen Gottesdienstbesuch oder eine alternative Möglichkeit zu bieten, würdig Weihnachten zu feiern."

Geschäftsführender Leiter der Mannheimer Gymnasium Gerhard Weber:

"Angesichts der bestehenden Herbstferien kann ich derzeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Mannheimer Schulleitungen keinen Kontakt herstellen. Ich antworte Ihnen daher als Schulleiter des Moll-Gymnasiums und als geschäftsführender Schulleiter stellvertretend für die anderen MA-Schulleiter.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben es sich bei den drastischen Einschränkungen sicherlich nicht leicht gemacht. Aber angesichts der dramatisch gestiegenen Infektionszahlen in Deutschland, insbesondere auch im Süden und Südwesten, sind die Maßnahmen nachvollziehbar. Denn es müssen Verhältnisse wie sie in Frankreich oder Belgien eingetreten sind vermieden werden. Ob man die Restaurants und Hotels, die ja über eingespielte und gute Hygienekonzepte verfügen für einen Monat schließen muss, scheint mir sehr fraglich.

Positiv ist es jedenfalls, dass die Schulen offenbleiben können und Präsenzunterricht stattfindet. Nach meiner Kenntnis haben die Mannheimer Gymnasien alle ein in der jeweiligen Schulöffentlichkeit breit diskutiertes Hygienekonzept umgesetzt. Sinnvoll ist auf jeden Fall auch das Tragen eines Mundschutzes im Unterricht. Dies gilt ja seit dem 19.10. Bei uns in der Schule wird das systematische Lüften alle 20 Minuten in den Klassenzimmern umgesetzt und die Schülerinnen und Schüler und auch alle Lehrkräfte verhalten sich äußerst vernünftig, da sie die Notwendigkeit der Maßnahmen einsehen und im Interesse der eigenen Gesunderhaltung befolgen.

Sorgen bereiten mir allerdings wenige Eltern, die sich als Maskengegner offen outen und alle Verordnungen sofort hinterfragen und rechtssichere Antworten verlangen. Dies ist für alle Schulleitungen sehr zeitaufwendig. Einige Schüler lassen sich durch ärztliche Atteste vom Maskentragen befreien. In solchen Fällen weiß man nicht, ob es Gefälligkeitsgutachten sind oder ob tatsächlich eine Gesundheitsgefährdung vorliegt. Wir müssen aber die ärztlichen Atteste befolgen. Ob diese Kinder weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen können, muss mit dem Regierungspräsidium geklärt werden, da sie ja potentiell eine Gefahr für die anderen Schüler darstellen."

