Das Schloss sinnlich erleben

Doch jetzt gibt es doch welche –um „den Schlossbesuch sinnlicher zu machen“, so Coburger. Als Partner gewann die Schlossverwaltung den Patissier Christian Lorczyk, Inhaber der traditionsreichen „Confiserie Freundt“. Die Vollmilchschokoladen-Praline „Elisabeth Auguste“ erinnert mit feinen Orangenkomponenten – eine mit Orangenblütenwasser verfeinerte Ganache, kandierte Orangen und Orangenlikör – an die Vorliebe der Kurfürstin für Orangenblütenwasser. Die Zartbitter-Variante, die im Innern aus einer Ganache mit Bourbon-Vanille besteht, erinnert an Carl Theodor. Beide tragen die jeweilige Silhouette, „in einem aufwendigen Verfahren bedruckt, aber alles essbar“, so Lorczyk – dank einer mit Kakaobutter beschichteten Transferfolie.

Die Pralinen gibt es künftig gratis am Ende von zwei neuen Sonderführungen. In der Führung „Heiß begehrt und exklusiv“ geht es um Kaffee und Schokolade, die in der Barockzeit ihren Siegeszug an den Höfen antraten. Bei der Führung „Fürstliche Tafelfreuden“ erfährt man mehr über die strengen Tischsitten am Hof. Zudem kann man die Pralinen in den Schlössern Manheim, Heidelberg und Schwetzingen sowie bei Lorczyk selbst erwerben, einzeln und als Packung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018