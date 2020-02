Das sind Mannheims Vororte mit den meisten Autos

Mannheim.Bei der „Autodichte“ in Mannheim gibt es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen. Das zeigt eine von dieser Redaktion aufbereitete Statistik der Stadtverwaltung. Demnach ist die Zahl der zugelassenen Privatautos pro 1000 Haushalte in manchen Stadtteilen rund dreieinhalb Mal so große wie in anderen.

An der Spitze der Rangliste stehen Wallstadt und Gartenstadt mit 1184

...