Das sommerlange Fest im Herzogenried

Immer wieder im Blick: die Kleinschienenbahn. © Marchivum

Man spürt die Begeisterung – an den Bildern und in der Stimme, mit der sie unterlegt sind: Eine komplette Amateurfilmer-Dokumentation auf sieben Super-8-Rollen über die Bundesgartenschau in Mannheim im Jahr 1975 zählt zu den privaten Filmschätzen, die dem Marchivum zur Digitalisierung übergeben wurden. Dadurch können sie nun für die Nachwelt erhalten bleiben.

In einem der Filme steht

...