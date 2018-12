Das tiefe Loch überwunden

Krehbiel vor dem Amtsgericht. © Boll

Er ist durchaus einer, der poltert, wenn ihm etwas nicht passt. So war er schon, als er noch als Richter und Pressesprecher des Mannheimer Amtsgerichts Schlagzeilen machte, und so gibt er sich auch heute noch kurz vor seinem 75. Geburtstag. Am morgigen Sonntag ist es für Ulrich Krehbiel soweit, allerdings ohne krachende Party.

Geplant sei ein ausgiebiger Spaziergang mit seiner Frau Jaqueline auf dem Philosophenweg in Heidelberg, erzählt er bei einem Tässchen Cappuccino in der Nähe seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Vor zehn Jahren fällte Krehbiel das letzte Urteil, trat mit Tränen in den Augen ab und ahnte bereits, dass es nicht einfach werden würde. Es werde ihm fehlen, dass niemand mehr aufsteht, wenn er den Saal betritt, kündigte er in seiner letzten Sitzung an.

Plötzlich nicht mehr wichtig

„Und genauso war’s“, sagt Krehbiel heute. Er wolle nicht verschweigen, wie schwer ihm der Abschied vom Berufsleben fiel, erklärt er. Andere, die ähnliche Ämter innehatten, ginge es schließlich ähnlich, weiß er: „Plötzlich fehlt die Anerkennung, dass man immer das letzte Wort hat, das Gefühl, wichtig zu sein.“ Krehbiel spricht von einem „tiefen Loch“, in das er knapp eineinhalb Jahre nach seiner Pension stürzte, „eine Depression“. Die Familie, insbesondere sein Enkel Max, hätten ihm wieder herausgeholfen. „Wir haben angefangen, Steine zu sammeln, waren viel zusammen im Odenwald unterwegs“, berichtet Krehbiel und er strahlt bei den Erinnerungen an die stimmungsrettende Männerfreundschaft. Mittlerweile habe er sich mit dem Ruhestand angefreundet.

Er wandert regelmäßig, spielt Tennis, segelt und verreist viel. An seine Zeit am Amtsgericht denkt er gern zurück, wenn auch nicht mehr so oft. „Ich habe immer viel Wert auf Pünktlichkeit und Disziplin gelegt“, betont er. Und jeder, der ihn im Gerichtssaal erlebt hat, weiß sofort, was er meint. Wer ihm nicht mit Respekt begegnete, erntete deutliche Worte, mitunter in erschreckender Lautstärke. Andererseits ging Krehbiel auch mit sich selbst ins Gericht. Einmal, als er eine Sitzung vergessen hatte, und eineinhalb Stunden zu spät kam, verhängte er sich selbst ein Ordnungsgeld von 100 Mark.

Schon mit 15 wollte Krehbiel Amtstrichter werden – heute, 60 Jahre später, sagt er: „Mein Leben ist vergleichbar mit einem Sechser im Lotto.“ Und das Allerwichtigste sei ihm die Familie. Drei Kinder und fünf Enkelchen halten ihn fit. „Alle sind gesund. Und so soll es bleiben. Das ist mein größter Wunsch.“ abo

