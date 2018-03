„Das Video zeigt doch, wie er zuschlägt“

Anzeige

Zu den zwei auf dem Video erkennbaren Schlägen des Polizisten erklärt die Staatsanwaltschaft: „Es konnte nicht festgestellt werden, dass die vom Beschuldigten eingeräumten Schläge mit der flachen Hand zu einer körperlichen Misshandlung“ des Gefesselten geführt haben. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte die Behörde, dass es keine Körperverletzung gewesen sei, weil es keine „üble Misshandlung“ gegeben und keine „Schädigung der Gesundheit“ vorgelegen habe. Hätte sich der Verdacht der Körperverletzung im Amt erhärtet, hätte der Beamte mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren rechnen müssen. Für die Staatsanwaltschaft lief der Einsatz am 8. Mai 2017 wie folgt ab: Um ein Uhr gab es auf einem Industriegelände in der Zielstraße (Neckarstadt) einen Einbruchsalarm. Vier Streifen fuhren hin, „entdeckten in der Lagerhalle eine Person, die sich, vom Lichtkegel der Taschenlampen erfasst, wegduckte“ und in das Innere des Gebäudes lief. Die Polizei ging zu diesem Zeitpunkt von einem Einbruch aus und dass sich der Täter noch im Gebäude aufhielt. Die Beamten trafen auf den Mann, der später Anzeige erstattete. Er hielt den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge „einen knurrenden Schäferhund am Halsband“.

Dem Hund weiteres Leid ersparen

Der Mann wurde aufgefordert, das Tier anzuleinen und vor die Tür zu treten. Als er rauskam, drängte auch der Hund nach draußen und lief zwischen den Einsatzkräften hin und her. Er „biss plötzlich einen Polizeibeamten in den Unterarm, der aufgrund der Dienstkleidung nur leicht verletzt wurde, ließ von diesem ab und verbiss sich dann in den Unterarm eines weiteren Polizeibeamten, der erheblich verletzt wurde“. Nachdem der Hund sich von dem Mann, der ihn führte, nicht beruhigen ließ und zu einem erneuten Angriff auf die Beamten ansetzte, gaben zwei Ordnungshüter Schüsse auf das Tier ab, um eine Gefahr abzuwenden. Der Hund wurde getötet, um ihm „weiteres Leid zu ersparen“.

Für Ibrahim Ayric und Gökhan Örbek sind die Schüsse auf ihren Wachhund nachvollziehbar, da das Tier zugebissen hat. „Aber dass unser Mitarbeiter geschlagen wurde, können wir nicht verstehen. Von ihm ging doch keine Gefahr aus, er hatte schließlich Handschellen an“, sagt Örbek.

