Als ihr die Tränen die Wange herunterliefen, war er besorgt. Jemand könnte gestorben sein, dachte er. Denn warum sonst weint man, wenn einem eine Nachricht am Telefon übermittelt wird? Das war es aber nicht, was Christel Weber so aufwühlte. Es waren Freudentränen, die ihr Mann Horst sah. Das erfuhr er aber erst nach dem Gespräch seiner Frau mit dem „MM“. Christel Weber hatte gerade erfahren, dass sie beim Sommerrätsel 2018 gewonnen hatte. Erster Platz – ein Reisegutschein über 1000 Euro. „Das war das erste Mal, dass ich überhaupt etwas gewonnen habe“, sagt sie.

Postkarte an „MM“-Redaktion

Es sollte eigentlich ein simples Gespräch über den Urlaub werden, den das Ehepaar im Mai dieses Jahres gemacht hat. Doch weit gefehlt: Bereit stehen Kaffee und drei Sorten Kuchen. Auf dem Balkon in ihrer Käfertaler Wohnung. Ein liebesvolles Paar sind sie. Seit 50 Jahren verliebt. „Es war nicht immer alles rosig“, sagt Horst Weber. Aber im Alter werde man entspannter. „Ich hatte früher schon mehrmals die Koffer gepackt. Horst hatte sie dann immer aufgeschnitten.“ Als Christel Weber das sagt, schaut ihr 88 Jahre alter Mann zu ihr herüber. Lacht. Streift ihr über den Arm. In zwei Jahren feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit.

Den Urlaub, den die Webers beim „MM“-Sommerrätsel gewannen, verbrachten sie im Glottertal. Das ist im südlichen Schwarzwald. „Es war einfach traumhaft schön.“ Diesen Satz wiederholt die Gewinnerin mehrfach. Immer wieder füllen sich ihre Augen mit Tränen – vor Glück. „Ich bin einfach so dankbar. Wir können nicht mehr so viel Urlaub machen.“ Und wenn, dann fahren sie nach Bayern oder in den Schwarzwald. „Aber in so einem Hotel unterzukommen. . . das war einfach Luxus.“ Jeden Abend gab es ein Vier-Gänge-Menü. Die Speisekarten hat Weber alle aufgehoben. In einer roten Mappe. Alles, was sie an diesen Urlaub erinnert, steckt darin. Auch die Antwort des „MM“-Chefredakteurs Dirk Lübke auf ihre Postkarte. „Er hat so lieb geantwortet. Da haben wir uns richtig gefreut.“ Nicht nur dem „MM“ haben die Webers geschrieben. Auch ihrer Tochter, die beim Ludwigshafener Chemie-Konzern BASF arbeitet. Und dem Reisebüro „fnreisen“. „Die haben sich so toll um uns gekümmert. Und alles war perfekt durchgeplant“, sagt die 77-Jährige.

Grübeln – über die Ferien hinweg

Mit dem Zug sind sie dort hin gefahren. „Und wir haben jeden Tag etwas unternommen“, sagt Horst Weber. Jeden Tag etwas Neues. „Viel wandern ging zwar nicht, da Christel Probleme mit dem Knie hat“, erklärt er. „Aber wir haben trotz Regen sehr viel gesehen und erlebt.“ Mit am schönsten fanden sie das Café Martin in St. Peter. „In dem ist auch immer der Fußballbundestrainer Jogi Löw“, sagt Christel Weber und strahlt. „Wir haben natürlich gefragt, wie er so drauf ist. ,Ganz ruhig und bescheiden’, haben sie gesagt“, erklärt ihr Mann.

Am Montag beginnt die neue Auflage des Sommerrätsels, das sich durch die gesamten Ferien zieht. Fünf Wochen lang werden Leser mit kniffligen Fragen konfrontiert. Einer der Teilnehmer wird letztlich als Gewinner hervorgehen – und zwar erneut mit einem 1000-Euro-Reisegutschein. Wohin er damit fliegt, fährt oder wandert, ist ihm komplett freigestellt. Aber bevor die Koffer gepackt werden können, müssen die Teilnehmer erst einmal zehn Rätselteile lösen – pro Woche zwei Stück. Insgesamt wird es fünf Wochen-Lösungen geben, die sich aus den beiden Teilen der jeweiligen Woche ergeben. Es ist allerdings egal, ob jemand fünf Wörter oder nur eines einreicht: Jeder Anruf und jedes ausgefüllte Online-Formular mit den richtigen Wörtern landet im Lostopf. Die Themen der Rätselfolgen haben alle etwas mit Mannheim zu tun.

Dieses Jahr haben sich die Redakteure der Lokalredaktion besondere Rätsel ausgedacht. Angefangen bei spannenden, vielleicht auch etwas gruseligen Gefängnis-Geschichten. Oder auch Mannheimer Prominente werden in einer Rätselfolge behandelt. Natürlich ist auch politisches Wissen gefragt – schließlich war in diesem Jahr nichts größer und wichtiger als die Kommunalwahl. Auch ein geliebter blau-schwarzer Mannheimer Verein wird eine Rolle in einem Rätselteil spielen.

Änderungen wird es in diesem Jahr auch geben: Zum einen wird es nicht mehr möglich sein, die Antworten per Postkarte oder E-Mail einzureichen. Dafür wurde ein Formular im Online-Auftritt des „MM“ eingerichtet. Der Link dazu wird auf jeder Rätselseite gezeigt. Außerdem wird es wöchentlich keine Buchgutscheine mehr zu gewinnen geben, sondern Konzertkarten. Der zweite Gewinner des Rätsels erhält einen Restaurant-Gutschein im Wert von 200 Euro. Der dritte Sieger erhält ebenfalls einen Gutschein für ein Restaurant, aber im Wert von 100 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019