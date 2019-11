Es war ein rührender Moment, als die Chorgemeinschaft der Edinger Chöre am Ende gemeinsam mit den Zuhörern anstimmte: „Ein Kerzenlicht verlöscht im Wind der dunkeln Winternacht, doch viele Kerzenlichter sind als Feuer eine Macht.“ Alle im Saal sangen darauf den Refrain und schwenkten dazu die zuvor verteilten Knicklichter: „Die Hoffnung ist so wie ein Lied, nur einer fängt es an, doch singen Tausend Stimmen mit, dann wird die Welt zum Klang.“

Das berührte die rund 500 Zuhörer im Capitol. Manche meinten, die Kuppel hätte bei der Lautstärke ganz leicht gewackelt. Das wäre kein Wunder gewesen, denn die Stimmgewalt der Chöre, die aus den Männergesangvereinen Sängerbund Seckenheim, Liederhalle Mannheim, Frohsinn Friedrichsfeld und der Chorvereinigung Käfertal besteht, war gewaltig. Zumal damit das Konzert noch nicht zu Ende war. Die Chöre legten mit einer Zugabe, bei der mit einem Hammer eine Glocke angeschlagen wurde, noch einmal nach: „Hört, Ihr Herrn, und lasst euch sagen, unsere Glock hat zehn geschlagen! Zehn Gebote setzt Gott ein; Gib, dass wir gehorsam sein.“

Zufrieden verließen die Zuhörer das Capitol. „Das war ganz toll. Die vielen Stimmen sind Klasse. So etwas Schönes habe ich schon lange nicht mehr gehört“, sagten zwei ältere Damen. „Die singen sehr gut. Ich bin ganz begeistert. Ich höre Chorgesang aber auch gerne“, erzählte Gerlinde Schandin begeistert.

Die Herren der Chorgemeinschaft erklommen die Bühne über eine Treppe. Moderator Jürgen Zink: „Das nächste Mal singen wir für das Capitol, damit an die Treppe ein Geländer gebaut werden kann. Für die Älteren unter uns ist das Hochsteigen doch etwas beschwerlich.“ Zink führte fröhlich durch das „wunderschöne“ Programm der „Laienchöre“, das mit Liedern wie dem „Ave Maria“ und Maffays „Über sieben Brücken musst du geh’n“ begann.

Musical-Lieder und Gospels

Jeanette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe am Piano – bekannt als „die Stimmen des Capitols“– begeisterten mit einem Ausflug in die Musical-Welt. Da wurden Lieder aus „Der Tanz der Vampire“ oder „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ gesungen, was schön anzuhören war. Der Feuerwehrchor Ladenburg rief Beifallsstürme hervor mit „Bella Bimba“, „Doswidanja“ oder „Oh Happy Day“. Das Vocal-Ensemble Ladenburg mit dem Konzertchor Lobdengau entführte in die Welt der Gospels.

Locker beschwingt, immer im Takt mitgehend, führte „unser ewig junger Chorleiter Dietrich Edinger“ (so Zink) durch den Abend. Stadtdekan Ralph Hartmann hatte eingangs betont, dass er sich über den Erlös für die aus Spenden finanzierte Kindervesperkirche sehr freue. Zur Einstimmung auf das Konzert sangen die Zuhörer das von Eckhard Stadler komponierte „Kindervesperkirchenlied“ gemeinsam. Auch das Capitol verzichtete auf Einnahmen, so dass der gesamte Reinerlös dem guten Zweck zugutekam.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019