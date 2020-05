Das Weinfest ist abgeblasen

Wegen der Corona-Pandemie muss das Mannheimer Weinfestival im Schloss abgesagt werden. Geplant war die vierte Auflage für Samstag, 13. Juni. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten habe man keine andere Wahl gehabt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Dies sei besonders bedauerlich, da das Interesse an dem Festival in diesem Jahr groß gewesen sei. So sei der Vorverkauf schon im April fast doppelt so hoch gewesen wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr.

Angemeldet hatten sich 15 Weingüter, die ihre Rebensäfte präsentieren wollten. Das Mannheimer Weinfestival fand 2017 erstmals statt. Man arbeite aktuell schon an einem Termin für 2021, heißt es weiterhin von den Veranstaltern. wol

