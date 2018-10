Das „Wunderwerk“ klingt wie neu

Hilfe kam selbst aus Australien – denn für Bälge und Ventile wurde Känguruleder in der Steinmeyer-Orgel der Christuskirche verbaut. „Es ist zäh – und es ist halt nicht so einfach, gutes Schafsleder zu bekommen, das man nicht chemisch nachbehandeln muss“, erklärt Orgelbaumeister Markus Lenter. Mehr als 8000 Stunden hat er in die Restaurierung des Instruments von 1911 gesteckt. Viele spannende Geschichten zu den Arbeiten finden sich in einer nun veröffentlichten Festschrift.

„Ich dachte ja, dass mich das nichts angeht“ – das war, erinnert sich Landeskantor Johannes M. Michel, sein erster Gedanken, als er vor rund 20 Jahren an die Christuskirche kam. Die historische Orgel war 1984 überarbeitet worden. Bis zu seiner Pensionierung werde das nicht mehr fällig, hoffte Michel: „Ich dachte, das müsste reichen!“

Heuler und alte Kabel

Aber er täuschte sich: Ab 2011 häuften sich die Schwierigkeiten: „Es gab Heuler, es gab Störungen, Dreck, Undichtigkeiten“, so Michel. „Es war schnell klar, dass man eine tiefgreifende Reparatur wesentlicher Bauteile braucht“, ergänzt Martin Kares, Leiter des Glocken- und Orgelprüfungsamtes der Badischen Landeskirche. Und nicht nur das. Der Sachverständige stellte zudem fest, „dass die Elektrik keinerlei Anforderungen von Brandschutz, Sicherheitsvorschriften und Normen erfüllt“, sondern die Kabel oft noch von 1911 stammten. Daher wurde eine komplette Sanierung fällig.

„Damit hat er bei mir einen Schock ausgelöst“, blickte Michel nun mehr als zwei Jahre zurück. Er fürchtete damals, dass die Sanierung wohl eine halbe Million Euro kosten würde, und er wusste nicht, wie er das finanzieren sollte. Die Kostenvoranschläge lagen dann noch höher. Inzwischen geht man, auch wenn die Abrechnung noch nicht endgültig fertig ist, von Gesamtkosten von 900 000 Euro aus. Doch das Besondere: Weder die Gemeinde der Christuskirche noch die Evangelische Kirche Mannheims mussten dafür einen Cent zahlen, auch die Stadt nicht. „Wir haben das allein über Spenden und Zuschüsse finanziert“, so Michel dankbar. So nahm die Bundesregierung die Christuskirche in ein neu aufgelegtes Programm zur Förderung namhafter Orgeln auf, zahlte 130 000 Euro und erwähnte das Mannheimer Projekt gar in seiner bundesweit dazu verschickten Mitteilung.

Hilfe von Traudl Engelhorn

Die Initialzündung gab – durch Vermittlung des Ehepaars Renate und Karl Schneider – Traudl Engelhorn, die früh eine sehr großzügige Summe zur Verfügung stellte und damit den Beginn der Arbeiten überhaupt erst möglich machte. Die vom Ehepaar Schneider initiierte „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“ engagierte sich stark, dazu das Ehepaar Hector, Manfred Fuchs, die Heinrich-Vetter-Stiftung, die Familie vom Modehaus Engelhorn, der Rotary Club Mannheim und mehr als 300 kleinere Spender.

Die Festschrift ist auch als Dank für all diese Unterstützer gedacht. Zugleich wird mit dem Buch erstmals überhaupt das über 100 Jahre alte Instrument beschrieben. „Es gab nur Aufsätze in Fachzeitschriften, aber bisher keine einzige Publikation“, so Michel. Dabei handelt es sich um „die heute noch größte, historisch bedeutendste Orgel in Baden“, betont Martin Kares.

Mehr als vier Stockwerke hoch

„Wenn dieses kolossale Instrument sprechen könnte, wäre es ein einzigartiger Zeitzeuge der Geschichte“, hebt daher Ministerpräsident Winfried Kretschmann in seinem Grußwort für das Buch hervor. Auch Oberbürgermeister Peter Kurz freut sich, dass das „historische Meisterstück“ nicht dem Verfall preisgegeben wurde.

Herzstück des Buchs ist aber der Beitrag von Kantor Carmenia Ferrulli, der die gesamte Konzeption des Instruments, seinen Bau sowie die bisherigen Veränderungen aufgearbeitet hat – illustriert mit zahlreichen Originaldokumenten. Kares stellt das Orgelbauunternehmen Steinmeyer vor, Michel die bisherigen Kantoren, Organisten sowie die kirchenmusikalische Geschichte.

Spannend lies sich besonders der Beitrag des Orgelbaumeisters Lenter, der die „unheimliche Herausforderung“ schildert, sie in den klanglichen Urzustand zurückzuversetzen. Die Größe der sich über mehr als vier Stockwerke erstreckenden Orgel entspreche „einem gewaltigen Wohnhaus“, innen sei es jedoch „enorm eng“. Die Vorväter des Orgelbaus hätten daran auch „mit Hundertschaften“ gearbeitet, doch damals seien die Lohnkosten „nur im Pfennigbereich“ gelegen, heute sei das „nicht mehr darstellbar“.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018