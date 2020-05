„Das Zauberwort heißt Zuhören“

Während der Corona-Krise sind Familien viel zu Hause – da kommt es auch zu Konflikten. Sandra Gerstner, Oberärztin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) hat Tipps für Kinder für einen fairen Umgang daheim – und erklärt, warum beim Streiten Regeln wichtig sind.

Frau Gerstner, wie entsteht Streit überhaupt?

Sandra Gerstner: Streit entsteht immer dann, wenn man sich nicht ausreichend verstanden, respektiert oder gewertschätzt fühlt. Und eigentlich sind es so gut wie immer Kleinigkeiten, die ihn auslösen. Auch in der jetzigen Situation kommt es eher zu Streits. Denn deine Eltern und du, ihr sitzt durch Homeoffice und Homeschooling – schon fast zusammengepfercht – viel daheim aufeinander. Konflikte entstehen dabei durch die Anspannung und durch die vielen ungewohnten Dinge, die auf euch als Familie einprasseln.

Warum macht dieses Daheimsein alles schlimmer?

Gerstner: Einerseits fehlt Raum, auch mal für sich allein zu sein und sich abzugrenzen. Den brauchen alle Menschen. Eltern genauso wie Kinder. Das ist normal. Andererseits fehlen ganz besonders dir als Kind aber deine Kontakte zu Oma und Opa, zu Freunden, zu Trainern aus Vereinen oder zu Lehrern.

Was kann ich als Kind jetzt tun?

Gerstner: Zuerst einmal: Du hast das Recht, deine Wünsche zu äußern. Wenn du mal allein sein möchtest, wenn du mal um den Block gehen willst oder dich eben zurückziehen magst. Aber versuch‘ dabei, nicht nur in der Welt des Internets und der Handyspiele zu verschwinden: Geh auch raus, sei in der echten Welt aktiv! Sowohl körperlich als auch mit deinem Kopf. Drück‘ auch deinen Drang nach Bewegung oder etwa nach gemeinsamen Spielen aus. Letztlich tun diese Aktivitäten nämlich Mama und Papa genauso gut wie dir. Beobachte dabei, ob deine Eltern gerade angespannt sind. Wenn ja, warte einen anderen Zeitpunkt ab, wenn sie nicht gerade ein anstehendes Telefonat oder Ähnliches haben.

Was soll ich machen, wenn Ärger in der Luft ist?

Gerstner: Wenn du merkst, es ist dicke Luft, such‘ dir jemand außerhalb eures Haushalts, mit dem du dich austauschen kannst. Vielleicht kannst du, wenn du daheim Gereiztheit und Groll wahrnimmst, auch Oma oder Opa anrufen oder mit einem Freund telefonieren.

Wie kann man Streits vorbeugen?

Gerstner: Es hilft sehr, die einfachen Regeln eines guten Gesprächs einzuhalten. Die lauten: gut zuhören, ausreden lassen und versuchen, sich kurze – aber dafür intensive – Momente Zeit für den anderen zu nehmen. Um sich dabei dessen genaues Problem anzuhören. Das heißt: einmal ganz Ohr zu sein, anstatt nebenbei etwas zu machen. Wenn du beispielsweise genervt von der Home-Lernplattform bist, hättest du es ja auch gern, dass Papa dir ganz zuhört, als dass er nebenbei am Handy noch mit jemandem textet. Das gilt auch andersherum. Für dich gegenüber deinen Eltern – und zwischen dir und deinen Geschwistern.

Gibt es Regeln für faires Streiten?

Gerstner: Ja. Im Streit zuzuhören und ruhig zu bleiben, das gelingt euch Kindern manchmal sogar besser als Erwachsenen. Ein guter Tipp ist: Bei sich selbst bleiben im Streit und seine Gefühle klar in Sätzen, die mit „Ich“ starten, zu beginnen. Zum Beispiel, wenn du dich mit deiner Schwester oder deinem Bruder in die Wolle gekriegt hast. Drücke deine Gefühle so aus: „Ich bin traurig, dass keiner Zeit hat, mit mir zu spielen.“ Oder: „Ich bin gerade einfach wütend, weil der PC schon wieder nicht geht.“ Dann versteht der oder die andere: Die Wut richtet sich ja eigentlich gar nicht gegen mich! Sondern gegen den PC oder eben gegen die allgemeine Langeweile und so weiter. Ein weiterer guter Tipp ist, im Streit immer nur bei einer Sache zu bleiben: Nicht über mehrere Dinge gleichzeitig streiten. Und: Nicht verallgemeinern. Vermeide Sätze, in denen Worte wie „Nie“, „Keiner“ oder „Alle“ vorkommen. Das gilt auch umgekehrt. Wenn deine Mama dir sagt: „Nie räumst du auf!“, dann provoziert dich das, und es zeigt im Endeffekt: Es gibt ja eh gar keine Lösung für den Streit.

Wie entschuldige ich mich nach einem Ausraster richtig?

Gerstner: Ganz einfach: Entschuldige dich erst dann, wenn du es auch wirklich ehrlich meinst und dein Ärger verraucht ist. Und ganz wichtig: Die Erklärung deines Fehlverhaltens ersetzt nie die Entschuldigung. Einem „Es tut mir wirklich leid, ich war so wütend wegen Mathe“ sollte auf jeden Fall ein „Und deshalb tut es mir leid, dass du meinen Ärger abbekommen hast“ folgen. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, sich zu entschuldigen. Ich muss das nicht immer direkt sagen: Ich kann auch meiner Schwester oder meinem Bruder einfach mitteilen, dass ich heute als Entschuldigung eine Aufgabe übernehme. Zum Beispiel: „Ich deck den Tisch für dich heute.“ Oder wenn du ein kleineres Geschwisterchen hast, kannst du auch ein Bild zur Entschuldigung malen.

