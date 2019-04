Dauer-Baustelle in der Oberen Riedstraße

Mannheim.Ab dem heutigen Dienstag wird die Obere Riedstraße auf dem Waldhof saniert. Wie die Stadtverwaltung ankündigte, zeichnet sich eine Dauer-Baustelle bis Jahresende ab. Die stark beschädigte Fahrbahn inklusive der beiden Radwege werden im Bereich nach dem Kreisverkehr Sibylla-Merian-Straße bis zum Tor 2 der Daimler AG auf einer Länge von mehr als 850 Metern erneuert. Die Stadtverwaltung investiert für diese Maßnahme rund 1,5 Millionen Euro.

Die Sanierungsarbeiten seien voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen. In dieser Zeit ist die Obere Riedstraße nur einspurig befahrbar, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. Umleitungen seien großräumig ausgeschildert.

Im Zuge der Bauarbeiten wird der alte Fahrbahnaufbau bis in eine Tiefe von etwa 70 Zentimetern abgebrochen und anschließend im Vollausbau Schicht für Schicht neu hergestellt. Des Weiteren werden die Radwege, die nördlich und südlich der Oberen Riedstraße verlaufen, sowie die Leitungen der Straßenentwässerung erneuert.

Umleitungen für Werksverkehr

Die Bauarbeiten werden in vier Teilabschnitten durchgeführt. Während der Bauzeit ist die Obere Riedstraße nur in Richtung Daimler AG Tor 2 befahrbar. Autofahrer werden über eine provisorische Ausfahrt auf dem Parkplatz der Daimler AG auf die Straße Zäher Wille und auf den Speckweg geführt.

Eine Sonderregelung wurde für den Schwerlastverkehr getroffen. Dieser wird über das Daimler-Betriebsgelände zu Tor 4 und auf die Karl-Feuerstein-Straße geleitet. Während der Bauzeit ist der südliche Geh- und Radweg immer nutzbar. Der nördliche Gehweg wird für den Radverkehr freigegeben. Die Anwohner entlang der betroffenen Straßen und die Mitarbeiter der Daimler AG sind, so heißt es, von der Stadt bereits informiert worden.

