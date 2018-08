Dauer der Arbeiten unklar

Anzeige

Mannheim.Nach dem technischen Defekt im Mannheimer Herzogenriedbad kann die Stadtverwaltung noch nicht sagen, wie lange Nichtschwimmer- und Planschbecken noch gesperrt sind. Nach Angaben aus dem Rathaus war in der Nacht zum Samstag aus noch ungeklärter Ursache Wasser in den Keller mit den Umwälzpumpen für die beiden Becken eingedrungen. Das Wasser sei dort rund 1,70 Meter hoch gestanden, sagte Marco Magin, der stellvertretende Sachgebietsleiter für die Mannheimer Bäder. Wie hoch der Schaden ist, konnte er am Montag noch nicht beziffern.

Monteure sind aktuell damit beschäftigt, sich ein Bild des Schadens zu machen. Zentrale Frage ist, ob es reicht, die sechs Umwälzpumpen einfach zu trocknen - oder ob sie komplett ausgetauscht werden müssen. Am Dienstag wisse man mehr, so Magin. Unterdessen hat die Stadt Mannheim am Sonntag im Carl-Benz-Bad in der Gartenstadt den 300.000 Besucher der vier Mannheimer Freibäder in diesem Jahr begrüßt. In der gesamten Saison 2017 waren es lediglich 235.000 Besucher. Die aktuelle Saison könne besuchermäßig eine Rekordsaison werden, so Magin - auch wenn sie an den Jahrhundertsommer 2003 nicht heranreichen werde. (imo)