Dauer der Aufenthaltsverbote verlängert

Bis Mittwoch hat sich die Zahl der in Mannheim nachgewiesenen Corona-Infektionen um vier auf insgesamt 402 Fälle erhöht. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Die Behörde ermittelt nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Nach der Kontaktaufnahme gehen die Betroffenen in häusliche Quarantäne, wo sie medizinisch begleitet werden.

Gestorben sind in Mannheim bislang sechs Menschen an den Folgen des neuartigen Virus. Nach weiteren Angaben des Gesundheitsamtes sind bisher 222 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Die Stadt hat indes mitgeteilt, dass die bestehende Allgemeinverfügung zu Aufenthaltsverboten im Stadtgebiet bis zum 14. Juni verlängert wird. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus weiterhin verbreitet. Die Orte, an denen ein Aufenthaltsverbot gilt, haben sich hierdurch nicht verändert, heißt es weiterhin in der Mitteilung. wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020