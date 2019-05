David – ein singender und spielender Prophet

Er gilt nicht nur bei den Christen als Liebling Gottes, auch im Islam und der jüdischen Religion ist er ein bekannter Mann: David wird in religiösen Schriften nicht immer als König beschrieben, sondern auch als Mensch im Wandel, der singt und Harfe spielt. Das Sommerkonzert der Konkordien-Kantorei Mannheim legt unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko seinen Fokus auf unterschiedliche Vertonungen der Davidpsalmen – ob bei Brahms, Hammerschmidt oder orientalischen Interpreten. Für die Vorstellung am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr in der Konkordienkirche in R 2, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kantorei“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. jeb (Bild: Vogt)

