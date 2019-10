Deal zwischen Löwen und Mannheimern geglückt

„50 Prozent aller Frauen gehen geschminkt zum Sport“, erklärt die junge Unternehmerin Jennifer Lapidakis aus Mannheim. Während ihrer regelmäßigen Sporteinheiten wurde sie mit einem Problem konfrontiert, mit dem sie als Frau nicht allein ist: Durch Schweiß verschmiertes Make-up. Sie erfand deswegen eine Kosmetiklinie, die diesem Problem ein Ende bereiten soll: „Strong Fitness Cosmetics“. Die Linie beinhaltet Produkte wie Mascara, Lipgloss und Eyeliner, die alle wisch-, wasser- und schweißfest sind sowie vegan und ohne Parabene oder Tierversuche hergestellt wurden. Ihre Vison ist es, Schminke auf dem Markt zu etablieren, die sich „dem Alltag der Frau anpasst und nicht umgekehrt“. Frauen sollen sich auf ihr Make-up verlassen können, erklärt Lapidakis entschieden.

Mit ihrer Firma erhofft sie sich in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ das große Geschäft. In der Sendung stellen Erfinder und Unternehmensgründer den „Löwen“ innovative Geschäftsmodelle vor und bieten ihnen dabei Firmenanteile an. Die „Löwen“ sind Investoren, die Geld in Unternehmen ihrer Wahl investieren und diese mit ihrer Erfahrung fachlich begleiten. Auch Lapidakis versucht die Investoren, unter denen sich dieses Mal nur Männer befinden, von ihrem Konzept zu überzeugen und für einen Einstieg zu gewinnen. Die Mannheimerin hat bereits 250 000 Euro in ihr Projekt investiert. Die größte Herausforderung bei der Herstellung war, die Leichtigkeit der Schminke zu bewahren. Die Deckkraft sollte trotzdem garantiert bleiben, erklärt die 32-Jährige. Selbstbewusst schildert die Mannheimerin, dass sie jemanden sucht, mit dem sie ihre Linie zur weltweit führenden Kosmetikmarke etablieren kann. Damit setzt sie sich ein stolzes Ziel. Momentan sei ihr Unternehmen 5,7 Millionen Euro wert. Es könne, seit sie 2016 mit dem Verkauf der Produkte begonnen hat, ein sehr starkes Wachstum verzeichnen. Letztes Jahr habe der Umsatz noch 80 000 Euro betragen. Dieses Jahr bereits eine Millionen Euro. Bis heute habe sie 80 000 Produkte verkauft.

Sie fordert von den Löwen ein Investment von 500 000 Euro und verspricht ihnen dafür einen zehn prozentigen Anteil an ihrem Unternehmen. Der Juror Carsten Maschmeyer lobt den Kampfgeist Lapidakis, lehnt den vorgeschlagenen Deal jedoch ab. Lediglich Investor Georg Kofler zeigt Interesse. Er ist bereit das Investment zu tätigen, fordert jedoch 25 Prozent Firmenanteil. Da er auf Lapidakis Gegenangebot von 15 Prozent nicht eingeht, kommt kein Deal zwischen den beiden zustande.

Deal kommt zustande

Ein vergessener Markt soll neu belegt werden, das ist das Ziel der beiden Mannheimer Andre Sierek und Jan Stratmann. „Wir wollen eine moderne Marke sein und Bitterstoffe wieder attraktiv machen“, erklären die Freunde. Ihre Partnerinnen sind Schwestern ­– so haben sich die beiden kennengelernt. Ihre Schwiegermutter ist Heilpraktikerin und hat die jungen Männer auf die Idee gebracht, die Firma BitterLiebe zu gründen.

Die zwei 25- und 26-Jährigen haben die BitterLiebe Tropfen entwickelt, die aus 15 verschiedenen Naturkräutern bestehen. Sie enthalten wertvolle Bitterstoffe, die die Bildung vom Speichelfluss, der zu besserer Nahrungszersetzung führt, sowie von Verdauungsenzymen anregt. Gleichzeitig hemmen sie das Verlangen nach Süßem. Die gleiche Wirkung habe das von ihnen entwickelte Pulver, das zum Beispiel zu Smoothies oder Salatdressings hinzugefügt werden kann. Bitterer Geschmack komme in unserer Nahrung kaum noch vor. Viele Bitterstoffe werden aus unserer Nahrung rausgezüchtet, erklären die Jungunternehmer. Dabei führen diese Stoffe zu besserem Wohlbefinden und besserer Gesundheit. Dieses Jahr sei für das Unternehmen ein Umsatz von einer Millionen Euro vorauszusehen. Für das Jahr 2020 ist bereits ein Umsatz von 3,6 Millionen Euro geplant.

Sierek und Stratmann fordern von den Löwen ein Investment von 200 000 Euro und garantieren einen Anteil am Unternehmen von 12,5 Prozent. Mit ihrem Konzept wecken die jungen Männer das Interesse von vier Juroren. Dagmar Wöhrl und Nils Glagau schließen sich zusammen. Sie sind sich sicher, dass sie in dieser Angelegenheit zusammen mehr erreichen können. Sie fordern dafür jedoch einen Firmenanteil von 30 Prozent. Die Juroren Ralf Dümmel und Judith Williams fordern einen Anteil von 20 Prozent. Die beiden Mannheimer hören auf ihr Bauchgefühl und gehen den Deal mit Judith ein.