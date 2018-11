Debatte über Aufgabe der Medien

Die Gesellschaft ist in einem ebenso rasanten Wandel wie die Welt der Medien. Journalisten sehen sich skeptischen Fragen ausgesetzt. „Kann man den Medien überhaupt noch glauben?“, „Wie unterscheidet man Fakten von Falschmeldungen?“ Genau mit diesen Aspekten beschäftigt sich ein Diskussionsabend, den das Marchivum in Kooperation mit der Literaturinitiative LeseZeichen – ins Leben gerufen von Helen Heberer und Raimund Gründler – am Montag, 19. November, organisiert.

Armin Nassehi liest zum Auftakt

Gast im Marchivum ist um 19 Uhr unter anderem der Kursbuchherausgeber und Wissenschaftler Armin Nassehi. Der Soziologe lehrt an der Universität München und gehört zu den wichtigen Analytikern gesellschaftlicher Vorgänge im Land. Seit 2012 ist er Herausgeber der Kulturzeitschrift Kursbuch. Unter dem Titel „#realitycheck_medien“ befasst sich die aktuelle Ausgabe mit der derzeitigen Mediendiskussion, die Thema des Abends im Marchivum sein wird.

Zum Auftakt liest Armin Nassehi aus seinen aktuellen Veröffentlichungen. Unter der Überschrift „Medien und Glaubwürdigkeit“ schließt sich ein Gespräch zwischen Armin Nassehi und Marco Pecht, Politikredakteur des „Mannheimer Morgen“, an. Der Wissenschaftler und Analytiker trifft auf den Vertreter der täglichen Medienarbeit. Den Abschluss bildet eine Diskussionsrunde von Armin Nassehi und Marco Pecht mit dem Publikum. Der Eintritt ist frei. mpt

