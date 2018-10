Debatte über die Stadt von morgen

Wie sieht Mannheim im Jahr 2030 aus? Die studentische Transition-Town-Initiative stellt sich genau diese Frage. Transiton-Town bedeutet in diesem Fall „Stadt im Wandel” – und die selbstorganisierte Bewegung hat dazu eine klare Vision, teilt sie mit: „grüner, menschlicher und transparenter“. Zur Debatte darüber laden die Verantwortlichen zum öffentlichen Forum am morgigen Samstag, 20. Oktober, ab 15 Uhr im Schloss. „Die Stadt Mannheim will zusammen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern ein Leitbild erarbeiten, das beschreibt, wie Mannheim im Jahr 2030 aussehen soll”, zitieren die Studenten Oberbürgermeister Peter Kurz. Doch dieses Vorhaben dauert der Initiative zu lange, heißt es. Sie fragen sich, wo Mannheim 2030 schon heute sichtbar ist. Dafür haben die Studierenden die Online-Karte mannheim.vonmorgen.org erstellt und 10 000 Mal gedruckt. Seit Semesterstart ist sie in Geschäften kostenlos zu bekommen. Sie zeigt alle Nachhaltigkeitspioniere Mannheims, teilt die Initiative mit: vom Gemeinschaftsgarten über die Lastenradinitiative bis zum fairen Kleidungsgeschäft und Lebensmittelladen. Auf dem Forum im Schloss wird diese Karte offiziell veröffentlicht.

Das Forum soll aber mehr als eine feierliche Veröffentlichung sein. Es gibt Impulsvorträge aus der Praxis. Es geht auch darum Konsumenten, engagierte Bürger und Unternehmen einander bekannt zu machen, zu vernetzen und Kooperationen zu schaffen. „In Mannheim gibt es ein riesiges Potential, noch mehr Menschen für ein nachhaltiges Leben zu begeistern”, sagt Mitgründer Helmut Wolman. red

Info: Info und Anmeldung: transition-mannheim.org/p/forum

