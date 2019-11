Debatte über Drogenräume

Wären Drogenkonsumräume ein Gewinn für Mannheim? Diese und weitere Fragen zu diesem Thema stehen am Dienstag, 12. November, von 18 bis 19.30 Uhr im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion mit Experten im Saal der Abendakademie in U 1,16-19. Die Stadtverwaltung prüfe derzeit – so heißt es in der Ankündigung –, wie im Rahmen einer neuen Rechtsverordnung des Landes ein solcher Raum realisiert werden könne, in dem sich Drogenabhängige unter hygienischen Bedingungen eine Spritze setzen können. Auf dem Podium sitzen unter anderem die städtische Suchtbeauftragte, ein Mediziner und ein Vertreter der Polizei. Der Eintritt zu der Diskussion ist frei. pat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019