Debatte über Schulsozialarbeit

Anzeige

Über eines waren sich in der vergangenen Sitzung des Ausschuss Bildung und Gesundheit alle einig: Schulsozialarbeit ist gut, nach und nach sollen darum auch weitere Schulen einen Sozialarbeiter bekommen. Bei den aktuell bewilligten zusätzlichen 3,5 Stellen für den Ausbau der Schulsozialarbeit sind 2,25 Stellen als „Mobile Schulsozialarbeit“ vorgesehen – und über letzteres wurde im gemeinderätlichen Fachgremium diskutiert.

Denn es gab keine Einigkeit darüber, ob Sozialarbeiter nur an bestimmten Schulen oder je nach Bedarf bei allen eingesetzt werden sollen, wo noch kein solcher ständig engagiert ist. Bei der Abstimmung gab es von Seiten des Schulbeirats zu diesem Punkt eine Enthaltung, von den Lokalpolitikern zwei.

In der vorherigen Diskussion hielt Claudius Kranz (CDU) „Mobile Schulsozialarbeit“ für eine gute Idee, weil so mehrere Schulen versorgt werden können. Reinhold Götz (SPD) war jedoch gegen das Konzept: Ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sei für die Tätigkeit wichtig. Er betonte, dass Schulsozialarbeit vorbeugend sein und nicht als „Feuerwehr“ tätig sein solle. Ein solcher Mitarbeiter müsse in das Team der Schule integriert sein. Und außerdem fehle es Neueinsteigern an Berufserfahrung, gerade bei diesen sei der Aufbau eines guten Beziehungsgeflechts wichtig. Dirk Grunert (Grüne) teilte diese Bedenken.